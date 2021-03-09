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Политика ,  
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Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным, Макроном и Меркель

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», если переговоры между участниками объединения будут откладываться. Об этом Зеленский заявил на форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» в Киеве, передает УНИАН.

Зеленский сообщил, что Киев сейчас «в любом случае» ведет подготовку ко встрече в «нормандском формате» с лидерами России, Германии и Франции. Но, по его словам, если этого не произойдет, он готов лично побеседовать с каждым из лидеров стран-участников объединения.

«Если, как говорят, «гора не идет к Магомету», ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно», — сказал глава государства, подчеркнув, что переговоры по Донбассу не получиться откладывать постоянно.

«Нормандская четверка» — группа лидеров четырех стран (Украины, России, Франции и Германии), созданная для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Последняя встреча в «нормандском формате» прошла в декабре 2019 года в Париже. Тогда стороны договорились принять «формулу Штайнмайера» — механизм постепенного выполнения минских соглашений. Новые переговоры были запланированы на прошлый год в Берлине, однако их отменили из-за пандемии COVID-19.

12 января 2021 года в Берлине прошла встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», на которой Россию представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. По его словам, несмотря на шестичасовые переговоры, сторонам не удалось достичь соглашений ни по одному пункту повестки.

В Кремле заявили о простое договоренностей «нормандской четверки»
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в феврале заявлял, что минские соглашения (предусматривают прекращение огня в Донбассе, отведение вооружений, создание органов МСУ на территориях непризнанных республик и проведение выборов в ДНР и ЛНР) в нынешней редакции выполнить практически невозможно.

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В начале марта Киев и ДНР обменялись взаимными обвинениями о нарушении перемирия. В ДНР разрешили открывать упредительный огонь по украинским войскам. В Кремле заявили, что Россия фиксирует вход украинских военных на территории, где они не должны находиться после разведения войск, и выразили обеспокоенность по этому поводу.

Украина Владимир Зеленский Владимир Путин «нормандская четверка»
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