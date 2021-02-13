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Советник Зеленского заявил о невыполнимости минских соглашений

Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: president.gov.ua)

Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Об этом, как передает «Интерфакс-Украина», заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина 24».

«Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно, но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны», — сказал Ермак.

Также Ермак отметил, что несмотря на некоторый прогресс, переговоры идут «очень медленно и сложно». Ключевую роль в решении конфликта на востоке Украины Ермак отвел США, а также Франции и Германии — участникам переговоров в «нормандском формате».

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Фото:Игорь Маслов / РИА Новости

Минские соглашения были заключены в сентябре 2014 года Россией и Украиной при посредничестве ОБСЕ. Они предусматривают введение на территории непризнанных республик режима прекращения огня и создания органов местного самоуправления.

В тот же год администрация Украины приняла закон об особом статусе Донбасса. Он предусматривает введение особого статуса управления в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных сейчас Киеву территориях выборов в местные органы власти. Порядок действий регламентирует «формула Штайнмайера», которую в октябре 2019 года одобрил Киев. В соответствии с ней особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР будет введен после проведения выборов на временной основе, а после того как независимость голосования оценит ОБСЕ — на постоянной.

С тех пор украинские власти неоднократно делали заявления о готовности вернуть Донбасс на своих условиях, что вызывало раздражение у российских властей. В декабре глава МИД России Сергей Лавров обвинил Киев в саботаже минских договоренностей и призвал страну к прямому диалогу с непризнанными республиками.

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