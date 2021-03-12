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Кремль заявил об отсутствии в графике Путина саммита по Донбассу в апреле

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи лидеров «нормандской четверки» в апреле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет», — сказал Песков.

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что саммит стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) планируется провести в апреле.

«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников <...> Они как раз и решают этот главный вопрос — встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24».

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сейчас ведет подготовку ко встрече в «нормандском формате» с лидерами России, Германии и Франции. Но если встречи не произойдет, украинский президент выразил готовность лично побеседовать с каждым из лидеров стран-участников объединения.

«Нормандская четверка» — группа лидеров Украины, России, Франции и Германии, созданная для урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе. Последняя встреча в «нормандском формате» прошла в декабре 2019 года в Париже. Тогда стороны договорились принять «формулу Штайнмайера» — механизм постепенного выполнения минских соглашений. Новые переговоры были запланированы на прошлый год в Берлине, но их отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В январе 2021 года в Берлине встретились советники лидеров стран «нормандской четверки». Россию на этой встрече представлял замглавы администрации президента Дмитрий Козак. Он заявил, что по итогам шестичасовых переговоров сторонам не удалось достичь соглашений ни по одному пункту повестки.

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