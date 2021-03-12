Кремль заявил об отсутствии в графике Путина саммита по Донбассу в апреле

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В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи лидеров «нормандской четверки» в апреле. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет», — сказал Песков.

Ранее глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что саммит стран-участниц «нормандского формата» (Россия, Украина, Германия, Франция) планируется провести в апреле.

«Сейчас идет большая работа на уровне политических советников <...> Они как раз и решают этот главный вопрос — встреча на наивысшем уровне. Планируется где-то на апрель, но как оно будет на самом деле, сказать тяжело», — сказал Кравчук в эфире канала «Украина 24».