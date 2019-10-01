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Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»
Формула, предложенная в свое время бывшим главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, подразумевает особый статус для Донбасса

Украинская делегация, как и остальные стороны, подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание также подтвердили два источника, знакомые с ходом заседания.

Надежду на успешное проведение встречи во вторник выразил помощник президента России Юрий Ушаков. «Надеемся, что будет окончательно согласована «формула Штайнмайера» и украинская сторона это официально зафиксирует», — заявил он «Интерфаксу» незадолго до начала мероприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе.

Надежду на согласование механизма действия формулы и начало дальнейшей реализации минских соглашений выразил во вторник и президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Макрон заявил о намерении провести саммит «нормандской четверки» уже в ближайшие недели. «Минские соглашения и ничего другого. Наша позиция не изменилась», — сказал французский президент о формате решения украинского конфликта.

Согласование «формулы» открывает дорогу проведению первого с 2016 года саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), на котором должны впервые встретиться Владимир Путин и Владимир Зеленский, чтобы обсудить планы урегулирования конфликта на востоке Украины. Для его проведения также необходим прогресс в поэтапном разведении конфликтующих сторон вокруг трех населенных пунктов на юго-востоке Украины. На последней встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 сентября достичь договоренностей сторонам не удалось. Несмотря на предварительные договоренности оформить в письменный документ «формулу Штайнмайера» в ту встречу, новый представитель Киева в ТКГ Валерий Гребенюк уже в Минске отказался это делать. Стороны не смогли договориться и о разведении войск в Петровском и Золотом.

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Формула решения

«Формула Штайнмайера» носит название ее автора, действующего президента Германии, а в прошлом — главы МИД Франка-Вальтера Штайнмайера. Формула предусматривает, что в непризнанных республиках пройдут местные выборы, причем до голосования закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и признания их честными со стороны ОБСЕ закон обретет окончательную юридическую силу.

Формула представляет компромиссный порядок выполнения согласованного сторонами в начале 2015 года комплекса мер по выполнению минских соглашений. В утвержденной редакции соглашений говорится, что восстановление полного контроля Украиной над государственной границей с Россией должно начаться в первый день после местных выборов и завершиться после всеобъемлющего политического урегулирования (местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основании закона Украины и конституционная реформа). Одиннадцатый пункт соглашений указывает, что Украина должна провести конституционную реформу и принять на постоянной основе закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

О чем спорят участники

К концу августа сторонам удалось договориться о разведении войск в первой из трех точек — в станице Луганская, остается согласовать разведение в населенных пунктах Петровское и Золотое. Однако Москва увязывала дальнейшее отведение войск именно с подписанием документа — как пояснил РБК один из участников встречи от российской стороны, без него обсуждение по отведению «не имеет смысла».

Главное противоречие заключается в расхождении позиций сторон по формуле Штайнмайера и изменению украинской Конституции. Москва и непризнанные ДНР и ЛНР настаивают, что закон об особом статусе должен быть интегрирован и в уже принятый Украиной закон об особом статусе особых районов Донецкой и Луганских областей (ОРДЛО), и в Конституцию страны. В свою очередь Киев отказывается вносить соответствующие изменения в Конституцию. Об этом в середине сентября заявил глава украинского МИД Вадим Пристайко. На форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) он подчеркнул, что Киев не будет вносить никакие изменения в Конституцию об особом статусе Донбасса. «Мы продолжаем наш путь конституционной реформы, которую мы сами для Украины делаем, и основой этих изменений является децентрализация, которая много лет на Украине идет успешно», — прокомментировал он тогда возможность предоставления особого статуса Донбассу.

Кроме того, украинская сторона настаивает на том, что сначала в Донбассе следует установить контроль над границей с Россией, «разоружить российские и пророссийские бандформирования» и только после этого можно будет проводить выборы. «Коротко по формуле Штайнмайера. Моя позиция очень проста и понятна: должны быть соблюдены стандарты безопасности и все другие стандарты — тогда мы готовы проводить выборы. В том числе вопросы границы украинско-российской», — заявил ранее «Интерфаксу-Украина» глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кучма.

С момента инаугурации Зеленского 20 мая в Трехсторонней контактной группе по Донбассу сменился уже третий представитель Киева в подгруппе, занимающейся политическими вопросами. Сначала Зеленский назначил в нее Романа Бессмертного, но 21 августа сменил его на Валерия Гребенюка, который вышел из состава группы после первого же заседания, в котором участвовал. В тот же день Зеленский назначил нового представителя Киева — заслуженного юриста Украины Алексея Резникова (с 2014 года по декабрь 2015 он был секретарем Киевского городского совета).

Автор: Елизавета Антонова
Теги: Контактная группа, Минск, минские переговоры, Донбасс, Украина ..., минские соглашения, «нормандский формат»
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