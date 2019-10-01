Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

Формула, предложенная в свое время бывшим главой МИД ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером, подразумевает особый статус для Донбасса

Украинская делегация, как и остальные стороны, подписала во вторник «формулу Штайнмайера» на очередном заседании Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник, передает корреспондент РБК. Подписание также подтвердили два источника, знакомые с ходом заседания.

Надежду на успешное проведение встречи во вторник выразил помощник президента России Юрий Ушаков. «Надеемся, что будет окончательно согласована «формула Штайнмайера» и украинская сторона это официально зафиксирует», — заявил он «Интерфаксу» незадолго до начала мероприятия. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что отказ Киева от «формулы Штайнмайера» «существенно затормозит весь процесс» урегулирования конфликта в Донбассе.

Надежду на согласование механизма действия формулы и начало дальнейшей реализации минских соглашений выразил во вторник и президент Франции Эмманюэль Макрон, выступивший на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Макрон заявил о намерении провести саммит «нормандской четверки» уже в ближайшие недели. «Минские соглашения и ничего другого. Наша позиция не изменилась», — сказал французский президент о формате решения украинского конфликта.

Согласование «формулы» открывает дорогу проведению первого с 2016 года саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция), на котором должны впервые встретиться Владимир Путин и Владимир Зеленский, чтобы обсудить планы урегулирования конфликта на востоке Украины. Для его проведения также необходим прогресс в поэтапном разведении конфликтующих сторон вокруг трех населенных пунктов на юго-востоке Украины. На последней встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске 18 сентября достичь договоренностей сторонам не удалось. Несмотря на предварительные договоренности оформить в письменный документ «формулу Штайнмайера» в ту встречу, новый представитель Киева в ТКГ Валерий Гребенюк уже в Минске отказался это делать. Стороны не смогли договориться и о разведении войск в Петровском и Золотом.