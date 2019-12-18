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Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
Президент Украины продлил на год действие закона, формально закрепляющего особый порядок самоуправления в Донбассе. Проект поправок в Конституцию по-прежнему остается на рассмотрении Рады

Президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон об особом статусе Донбасса, следует из данных в карточке документа на сайте Верховной рады. Таким образом, его действие продлевается до конца 2020 года.

Поправки в законе «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» были приняты парламентариями 12 декабря.

Срок действия закона об особом статусе Донбасса раньше истекал 31 декабря 2019 года. Однако после саммита «нормандской четверки» в Париже Владимир Зеленский сообщил, что он будет продлен еще на год. Вместе с тем президент Украины подтвердил, что закон останется временным.

Документ предусматривает введение особого статуса в Донбассе после окончательного вывода войск и проведения на неподконтрольных Киеву территориях выборов. Закон был принят на основе минских соглашений. Порядок действия по закону регламентирует «формула Штайнмайера», которую в октябре одобрил Киев. В соответствии с ней, особый порядок самоуправления в ДНР и ЛНР будет введен на временной основе после проведения выборов, а после того как независимость голосования оценит ОБСЕ — на постоянной основе.

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Россия настаивает на необходимости закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины. В декабре Зеленский внес в Верховную раду законопроект о поправках в основной документ страны, в котором закрепляется децентрализация власти, изменение административного деления страны и обновление местного самоуправления. Однако в законопроекте нет упоминания особого статуса территорий ДНР и ЛНР.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Зеленский, Донбасс
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