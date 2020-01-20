В Киеве заявили о возможности военной операции для возвращения Донбасса

Операция для возвращения Донбасса может быть проведена после соответствующего усиления армии. Еще одно необходимое условие — ослабление России до такой степени, что она прекратит поддерживать ополченцев

Сергей Кривонос (Фото: president.gov.ua)

Украинская армия должна быть готова к силовому «освобождению» Донбасса, этот вариант не исключен. Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью проекту «Радио Свобода» «Донбасс. Реалии».

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос. Отвечая на уточняющий вопрос, возможна ли реализация хорватского сценария (силовой возврат неподконтрольных Киеву территорий), он подтвердил: «Я скажу, что мы должны быть готовы к этому. Вооруженные силы должны быть к этому готовы. Насколько это будет возможно, зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО, то не было бы и хорватского сценария».

Чиновник отметил, что силовой вариант возможен только после реализации комплекса мероприятий, целью которых должно стать прекращение поддержки Донбасса со стороны России. В их числе — усиление санкций против Москвы, создание надежной системы обороны и усиление армии, подготовка к активным наступательным действиям. «Тогда, когда этот комплекс мер будет выполнен и когда будет принято политические решение по России — пока Россия категорически не хочет их выполнять, — тогда после усиления санкций и ослабления России мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем. В случае если Россия ничего не будет делать, чтобы поддержать подразделения сепаратистов», — объяснил он.

В декабре министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев может вернуться к идее разместить миротворческие силы ООН на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. По его словам, это может произойти, если Россия не будет выполнять условия минских соглашений.