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В России проиндексировали социальные пенсии на 3,4%. Ранее постановление об индексации было утверждено правительством.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года, после индексации средний размер социальной пенсии составляет 10 183 руб.

На реализацию плана индексации у Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение затронет более 3,9 млн человек.

По оценкам Минтруда, индексация затронет 3,9 млн граждан, на эти выплаты будет направлено около 12,8 млрд руб. из федерального бюджета.

Социальные пенсии выплачивают гражданам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты начисляются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.