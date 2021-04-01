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Общество ,  
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В России проиндексировали социальные пенсии

Фото: Георгий Абашвили / РБК
Фото: Георгий Абашвили / РБК

В России проиндексировали социальные пенсии на 3,4%. Ранее постановление об индексации было утверждено правительством.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года, после индексации средний размер социальной пенсии составляет 10 183 руб.

На реализацию плана индексации у Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 млрд рублей. Решение затронет более 3,9 млн человек.

По оценкам Минтруда, индексация затронет 3,9 млн граждан, на эти выплаты будет направлено около 12,8 млрд руб. из федерального бюджета.

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Фото:Александр Земляниченко / AP

Социальные пенсии выплачивают гражданам, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты начисляются людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

В 2020 году социальные пенсии в России были проиндексированы на 6,1%. Также в прошлом году увеличили пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, которые прошли службу по призыву, пенсии ветеранов Великой Отечественной войны и другие. Тогда средний размер социальной пенсии составил 9,85 тыс. рублей.

Социальные пенсии индексируют ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

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5 января Минтруд также проиндексировал страховые пенсии по старости — на 6,3%, что выше уровня инфляции, которая, по данным Росстата, в январе 2021 года достигла 5,19%. Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 руб. и с учетом индексации составит 17 541 рублей, ее получат около 32 млн человек.

В начале января глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов внес в Государственную думу проект закона об индексации пенсий чаще раза в год. Предполагается, что если за год рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума, социальные пенсии следует дополнительно индексировать с 1 июля.

По идее авторов закона, выплаты будут индексировать на разницу между годовым индексом роста цен и годовым индексом роста прожиточного минимума пенсионера.Они также предложили дважды в год индексировать страховые пенсии — с 1 января исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, и с 1 апреля — исходя из роста доходов Пенсионного фонда.

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