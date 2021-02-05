Инфляция в России превысила 5% впервые за 1,5 года

Годовая инфляция в январе 2021 года, по данным Росстата, достигла 5,19%. В предыдущий раз такие темпы роста потребительских цен наблюдались в стране в первой половине 2019-го, после повышения НДС с 18 до 20%

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Годовая инфляция в России в январе 2021 года составила 5,19%, следует из данных Росстата. По сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 0,7%.

В последний раз инфляция преодолевала порог 5% в феврале—мае 2019 года, когда потребительские цены росли из-за повышения НДС с 18 до 20% (.pdf).

Банк России ожидал ускорения инфляции до 5% в начале 2021 года. «Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине следующего года», — говорила в декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Любой показатель январской годовой инфляции меньше 5,5% — это очень неплохой результат в текущей ситуации с учетом традиционной индексации административных тарифов в начале года и высоких значений инфляции в ноябре и декабре 2020-го, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, существовал серьезный риск того, что годовая инфляция приблизится к 6%, с учетом январских индексаций и роста цен на продовольственные товары, несмотря на установку правительством предельных цен по нескольким из них. «Годовая инфляция 5,2% в январе 2021 года позволяет говорить о том, что ситуация нормализуется», — оптимистична Орлова. В январе продовольствие подорожало на 7% год к году и на 1% к декабрю, сообщил Росстат, непродовольственная инфляция составила 5,10%.