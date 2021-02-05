Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 75,11 (-0,62) Инвестиции, 13:11
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 89,89 (-1,04) Инвестиции, 13:11
Штраф «Норникелю», Россия высылает дипломатов. Главные новости РБК Общество, 20:03 Футбольный клуб «Тамбов» подал иск о банкротстве Спорт, 19:39 Что есть, когда хочется сладкого РБК, Перекрёсток и Almette, 19:35 Инфляция в России превысила 5% впервые за 1,5 года Экономика, 19:23 Оксфорд назвал вакцину AstraZeneca эффективной против британского штамма Общество, 19:23 Польша пообещала ответить на высылку дипломата из России Политика, 19:16 Сколько можно накопить за 10 лет. Калькулятор РБК и Сбер, 19:06 Рост Dogecoin после твита Маска и Ethereum выше $1,7 тыс. Новости недели Крипто, 19:05 Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж Общество, 18:57  Вслед за гендиректором Национальную медиа группу покинут 3 топ-менеджера Технологии и медиа, 18:45 Польховский ответил на вопрос о составе сборной на ЧМ фразой «других нет» Спорт, 18:41 Как восстановить стершиеся границы между работой и личным РБК и СберМаркет, 18:37 В США назвали самые полюбившиеся покупателям марки машин Авто, 18:33 Суд отложил заседание по делу об оскорблении Навальным ветерана Политика, 18:21
Экономика ,  
0 

Инфляция в России превысила 5% впервые за 1,5 года

Годовая инфляция в январе 2021 года, по данным Росстата, достигла 5,19%. В предыдущий раз такие темпы роста потребительских цен наблюдались в стране в первой половине 2019-го, после повышения НДС с 18 до 20%
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Годовая инфляция в России в январе 2021 года составила 5,19%, следует из данных Росстата. По сравнению с декабрем потребительские цены выросли на 0,7%.

В последний раз инфляция преодолевала порог 5% в феврале—мае 2019 года, когда потребительские цены росли из-за повышения НДС с 18 до 20% (.pdf).

Банк России ожидал ускорения инфляции до 5% в начале 2021 года. «Если говорить про ближайший горизонт, то, по нашим предварительным оценкам, годовая инфляция составит около 5% в первом квартале следующего года. Затем, если влияние разовых факторов относительно быстро сойдет на нет, она будет снижаться и вернется к 4% в середине следующего года», — говорила в декабре председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Любой показатель январской годовой инфляции меньше 5,5% — это очень неплохой результат в текущей ситуации с учетом традиционной индексации административных тарифов в начале года и высоких значений инфляции в ноябре и декабре 2020-го, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, существовал серьезный риск того, что годовая инфляция приблизится к 6%, с учетом январских индексаций и роста цен на продовольственные товары, несмотря на установку правительством предельных цен по нескольким из них. «Годовая инфляция 5,2% в январе 2021 года позволяет говорить о том, что ситуация нормализуется», — оптимистична Орлова. В январе продовольствие подорожало на 7% год к году и на 1% к декабрю, сообщил Росстат, непродовольственная инфляция составила 5,10%.

  • Среди продовольствия больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 16,33% в годовом выражении. Ускоренное удорожание плодоовощной продукции является нормой для зимних месяцев, но его масштабы оказались заметно выше, чем в январе 2020 года, отмечает экономист Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов (.pdf). Это обусловлено опережающим ростом за месяц цен на помидоры (+14,6%), виноград (+13%), морковь (+8,2%), картофель (+7,1%), бананы (+6,5%), огурцы (+6%), репчатый лук (+5,3%).
  • В целом рост потребительских цен за январь на 0,8% и более зафиксирован в 22 регионах страны. В наибольшей степени (на 1,2%) — в Дагестане, в связи с удорожанием продовольственных и непродовольственных товаров на 1,5%. Снижение потребительских цен отмечено в Амурской области — на 0,1% в связи с удешевлением услуг на 1,9%. В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.
  • Среди лекарств выросли цены на бромгексин (+5,6%), линекс (+1,6%), альмагель (+1,6%). Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) поднялись на 0,1%, из них: на отечественный аспирин — на 1,8%, цефтриаксон — на 0,7%, панкреатин — на 0,6%, лоратадин — на 0,5%, амброксол и умифеновир (арбидол) — на 0,4%.
  • Одновременно снизились цены на антисептик для рук — на 0,8%, санитарно-гигиенические маски — на 0,5%, влажные салфетки — на 0,4%.
  • Как отмечает Белоусов, внезапно начали расти цены на товары длительного пользования — так, в январе цены на легковые автомобили российского производства увеличились на 2,2%. Скачок спроса, по его мнению, связан в том числе «с переключением потребителей с иномарок на менее дорогие машины». Цены на цветные телевизоры в январе выросли на 1,8%, что, по словам экономиста ЦМАКП, в значительной мере объясняется ростом спроса на более дешевую продукцию российской сборки.
  • Предварительная оценка ЦМАКП роста цен в феврале составляет 0,5–0,7% к январю 2021 года, исходя из наметившегося укрепления рубля и исчерпания волны ускоренного удорожания ряда социально значимых видов продовольствия.

Январское значение инфляции позволяет Банку России (цель для регулятора — 4%) оставить ключевую ставку неизменной, полагает Орлова. «Повышение ставки точно не на повестке дня. ЦБ должен ужесточить риторику, но, возможно, он не полностью откажется от идеи, что некоторое окно для снижения еще можно обсуждать», — сказала экономист.

Читайте на РБК Pro
Шива в мешке: почему компании полюбили многоруких сотрудников Оплата больничных и декретного отпуска: что поменялось для работодателей Как бороться с отговорками клиента и в итоге переубедить его: 10 способов Virgin Galactic свела рынок с ума. Вот еще две мощные космические акции

Правительство в официальном прогнозе, разработанном Минэкономразвития, ожидает, что инфляция составит 3,7% на конец 2021-го и 4% в 2022–2023 годах. По прогнозу Банка России, годовая инфляция в 2021 году будет на уровне 3,5–4%, в дальнейшем — около 4%. Проинфляционные риски создаются динамикой цен на отдельные продовольственные товары, а также неравномерным восстановлением спроса в отдельных секторах экономики, отмечает регулятор. Дезинфляционные риски в основном связаны с более медленным, чем предполагается, восстановлением экономики и доходов населения.

Автор
Юлия Старостина
Росстат инфляция рост цен на продукты питания пандемия
Материалы по теме
Инфляция вышла за пределы таргета ЦБ впервые за 15 месяцев
Экономика
Цены на сахар и масло у Росстата оказались выше зафиксированных сетями
Бизнес
Правительство повысило экспортные пошлины на пшеницу
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter