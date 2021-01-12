В Госдуму внесли законопроект о дополнительной индексации пенсий

В Государственную думу внесли проект закона об индексации пенсий чаще раза в год. Соответствующий документ опубликовал один из его авторов, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

Законопроект сохраняет действующую норму, по которой социальные пенсии индексируют ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Однако, он предлагает, что если за этот период рост цен на товары и услуги обгоняет рост прожиточного минимума, социальные пенсии следует дополнительно индексировать с 1 июля. По идее авторов закона, выплаты будут индексировать на разницу между годовым индексом роста цен и годовым индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

Страховые пенсии предлагается индексировать с 1 января, исходя из стоимости одного пенсионного коэффициента, и с 1 апреля, исходя из роста доходов Пенсионного фонда.

В пояснительной записке авторы закона указали, что индексацию пенсий не реже раза в год гарантируют принятые поправки в Конституцию.