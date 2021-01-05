Минтруд проиндексировал пенсии выше уровня инфляции

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В России пенсии в 2021 году проиндексировали на 6,3%, что выше уровня инфляции. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на совещании по социальным вопросам с президентом Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Средний размер страховой пенсии по старости увеличен на 1039 руб. и с учетом индексации составит 17 541 руб.», — уточнил он.

Пенсию повысили в общей сложности 32 млн человек. Для этой цели власти выделят 374 млрд руб.

Часть российских пенсионеров получила увеличенные выплаты еще в 2020-м. В конце декабря их выдали 11 млн человек, или 23% от общего числа адресатов.