Россияне заявили о желании вернуть прежний пенсионный возраст и казнь

Также россияне выступили за ужесточение наказания за взяточничество и сокращение налогов, показал опрос ВЦИОМ

Фото: Александр Земляниченко / AP

Россияне хотели бы отменить пенсионную реформу, вернуть смертную казнь, уменьшить налоги и ужесточить наказание за коррупцию, следует из результатов опроса ВЦИОМ, передает «РИА Новости».

Согласно исследованию, будучи советником президента, отменить пенсионную реформу и вернуть прежний пенсионный возраст рекомендовали бы 14% опрошенных, уменьшить налоги и изменить налоговую систему — 6%. Еще 3% захотели поменять Конституцию и вернуть предыдущую ее версию, а 2% поддержали отмену моратория на смертную казнь.

На вопрос, какие законы стоило бы ввести, опрошенные назвали ужесточение наказания за взяточничество (7%), законы, направленные на развитие страны (6%) и отменяющие ЕГЭ (5%), а также закон о домашнем насилии (2%). 36% назвали другое, а 54% затруднились ответить.

На каждый из вопросов респонденты могли назвать до пяти вариантов ответа. Опрос был проведен 12 марта, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью.