В России проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

С 1 апреля социальные пенсии в России будут повышены на 3,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

По данным министерства, на индексацию будет направлено около 12,8 млрд руб. из федерального бюджета. Всего она затронет 3,9 млн граждан. Проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и опубликован для общественного обсуждения.

По оценкам министерства, после индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.

В Минтруде напомнили, что получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу различных обстоятельств не имеют трудового стажа, достаточного для получения страховой пенсии.