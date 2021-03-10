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В России проиндексируют социальные пенсии на 3,4%

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

С 1 апреля социальные пенсии в России будут повышены на 3,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

По данным министерства, на индексацию будет направлено около 12,8 млрд руб. из федерального бюджета. Всего она затронет 3,9 млн граждан. Проект постановления правительства подготовлен Минтрудом и опубликован для общественного обсуждения.

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По оценкам министерства, после индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 руб.

В Минтруде напомнили, что получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу различных обстоятельств не имеют трудового стажа, достаточного для получения страховой пенсии.

В 2020 году социальные пенсии в России были проиндексированы на 6,1%. Также в прошлом году увеличены пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, которые прошли службу по призыву, пенсии ветеранов Великой Отечественной войны и другие.

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