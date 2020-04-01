Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Число погибших от коронавируса в США за сутки превысило 700 человек Общество, 02:36 В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля Общество, 01:53 В Татарстане утвердили получение спецпропусков через СМС Общество, 01:34 В ВОЗ сообщили о более 750 тыс. зараженных коронавирусом в мире Общество, 01:33 Режим самоизоляции ввели в Дагестане из-за ситуации с коронавирусом Общество, 01:14 ВОЗ посчитала возможным уйти от «европейского» сценария пандемии в России Общество, 01:00 В Петербурге возбудили два уголовных дела из-за нарушения карантина Общество, 00:51 ЕЭК временно запретит вывоз гречки и риса из стран ЕАЭС из-за вируса Общество, 00:43 В Женеве девять сотрудников ООН заразились коронавирусом Общество, 00:29 Эксперты ВШЭ оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса Экономика, 00:09 Что изменится в российских законах в апреле 2020 года Общество, 00:00 Налоговая получила доступ к данным об электронных кошельках россиян Финансы, 00:00 Сделка ОПЕК+ по сокращению поставок нефти прекратила действие Бизнес, 00:00 Венесуэла отвергла предложения США о создании временного правительства Политика, 00:00
Новости без коронавируса ,  
0 

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Повышение коснется 3,8 млн человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Индексация затронет участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. руб. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится  до 14,5 тыс. руб. Благодаря индексации размер социальной пенсии инвалидам с детства первой группы вырастет до 14,6 тыс. руб.

Что изменится в российских законах в апреле 2020 года
Общество

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал индексацию социальных пенсий в середине февраля. Он отмечал, что индексация будет произведена с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший 2019 год. Расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд руб. (2,41 млрд руб. в месяц).

Материалы по теме
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Общество
Социальные пенсии в 2020 году проиндексируют на 6,1%
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter