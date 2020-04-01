В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

Социальные пенсии в России с 1 апреля будут проиндексированы на 6,1%. Повышение коснется 3,8 млн человек, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

Индексация затронет участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Средний размер социальной пенсии составит 9,85 тыс. руб. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам увеличится до 14,5 тыс. руб. Благодаря индексации размер социальной пенсии инвалидам с детства первой группы вырастет до 14,6 тыс. руб.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков анонсировал индексацию социальных пенсий в середине февраля. Он отмечал, что индексация будет произведена с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший 2019 год. Расходы на индексацию в 2020 году составят 21,7 млрд руб. (2,41 млрд руб. в месяц).