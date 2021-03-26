Главком ВМФ доложил Путину о первом одновременном всплытии трех подлодок

Видео: Минобороны России

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На военных учениях в Арктике три российские подводные лодки впервые в истории выполнили одновременное всплытие из-подо льда на расстоянии до 300 м друг от друга. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину главком ВМФ адмирал Николай Евменов, сообщает пресс-служба главы государства.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м», — сказал он.

Также в рамках учений одна из подводных лодок провела торпедную стрельбу из-подо льда «с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды».

Боевые учения проводятся в рамках арктической экспедиции «Умка-2021», организованной Минобороны и Русским географическим обществом. Она проходит в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории.