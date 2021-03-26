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Главком ВМФ доложил Путину о первом одновременном всплытии трех подлодок

Видео: Минобороны России
Видео: Минобороны России
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На военных учениях в Арктике три российские подводные лодки впервые в истории выполнили одновременное всплытие из-подо льда на расстоянии до 300 м друг от друга. Об этом доложил президенту России Владимиру Путину главком ВМФ адмирал Николай Евменов, сообщает пресс-служба главы государства.

«В рамках арктической экспедиции впервые в истории российского Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 м», — сказал он.

Также в рамках учений одна из подводных лодок провела торпедную стрельбу из-подо льда «с последующим оборудованием полыньи в точке всплытия торпеды».

Боевые учения проводятся в рамках арктической экспедиции «Умка-2021», организованной Минобороны и Русским географическим обществом. Она проходит в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории.

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Ранее Евменов сообщил, что до конца 2021 года военный флот получит еще три атомные подлодки: стратегическую «Князь Олег» и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск». Он добавил, что в этом году также будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

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В декабре Путин заявил, что в ближайшие десятилетия Россия начнет «прирастать» Арктикой и северными территориями. По его словам, все происходящее на этих территориях представляет интерес для России, поскольку более 70% страны находится в северных широтах.

Ранее глава государства утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года. Она предусматривает развитие этих территорий как в военно-политической, так и в научно-экономической сферах.

подводные лодки ВМФ Владимир Путин Арктика учения
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