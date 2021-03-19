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Эксперты оценили возможность «пропажи» российской подлодки с радаров НАТО

Подводная лодка «Ростов-на-Дону»
Подводная лодка «Ростов-на-Дону» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В НАТО вполне могли «потерять» на несколько дней российскую подводную лодку «Ростов-на-Дону», несмотря на наличие у альянса хороших систем обнаружения субмарин, сказал РБК военный эксперт, один из авторов книги «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин, комментируя сообщения СМИ о том, что силы НАТО потеряли из виду российскую подлодку.

«Ростов-на-Дону» — это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.6 («Варшавянка»). В режиме скрытого подводного передвижения она отличается очень низкой шумностью и ее не так просто обнаружить», — рассказал Лямин.

«Важно понимать, что термин «исчезнуть с радаров» не совсем корректен. Радаром, конечно, ее можно обнаружить, когда она в надводном положении. Но это не основной способ. Подлодку под водой обнаруживают в основном гидроакустическим оборудованием, по звуку», — пояснил РБК младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Илья Крамник.

Он отметил, что Средиземное море — очень сложный район для противолодочной обороны, с одной стороны, из-за глубины, с другой — из-за широкого судоходства. Таким образом, у подлодки есть возможность «спрятаться» благодаря шуму плывущих судов.

«В этих шумах шумы подлодки теряются, что затрудняет ее обнаружение. Наши подводники пользовались этим еще во время холодной войны. Нет такого, что «никогда не было и вдруг потеряли». Очень легко потерять подлодку в море», — добавил эксперт.

«Проекту, на основе которого сделаны эти подлодки, уже почти 40 лет. Давно известно, что эти подлодки скрытные», — указал сотрудник Института мировой экономики.

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Фото:Олег Кулешов / РИА Новости

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Кроме того, блок сталкивался и с подлодками новой модификации, строящимися как для Черноморского флота, так и для Тихоокеанского. «Сенсацией или неожиданностью вряд ли это можно назвать. Исторически у НАТО очень развита противолодочная оборона. Можно сказать, что противолодочная оборона выросла со времен Второй мировой [войны] и десятилетиями развивалась, когда потенциальным противником были советские подлодки», — отметил он.

По словам Крамника, НАТО сейчас располагает серьезными средствами противолодочной обороны и регулярно проводит противолодочные учения, в том числе в Средиземном море, где «даже с очень хорошим оборудованием просто потерять подлодку».

18 марта израильские и итальянские СМИ сообщили, что российская субмарина, приблизительно месяц назад вошедшая в Средиземное море через Гибралтарский пролив, несколько дней назад исчезла с радаров американских систем управления флотом. При этом страны альянса уже несколько раз до этого ее «теряли». Источник ТАСС в силовых структурах Крыма позже заявил, что подлодка «Ростов-на-Дону», об «исчезновении» которой сообщили СМИ, прошла через пролив и следует в восточное Средиземноморье, находясь в подводном положении. Командование Военно-морского флота России находится на связи с субмариной, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

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