Эксперты оценили возможность «пропажи» российской подлодки с радаров НАТО

Подводная лодка «Ростов-на-Дону» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В НАТО вполне могли «потерять» на несколько дней российскую подводную лодку «Ростов-на-Дону», несмотря на наличие у альянса хороших систем обнаружения субмарин, сказал РБК военный эксперт, один из авторов книги «В ожидании бури: Южный Кавказ» Юрий Лямин, комментируя сообщения СМИ о том, что силы НАТО потеряли из виду российскую подлодку.

«Ростов-на-Дону» — это дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.6 («Варшавянка»). В режиме скрытого подводного передвижения она отличается очень низкой шумностью и ее не так просто обнаружить», — рассказал Лямин.

«Важно понимать, что термин «исчезнуть с радаров» не совсем корректен. Радаром, конечно, ее можно обнаружить, когда она в надводном положении. Но это не основной способ. Подлодку под водой обнаруживают в основном гидроакустическим оборудованием, по звуку», — пояснил РБК младший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Илья Крамник.

Он отметил, что Средиземное море — очень сложный район для противолодочной обороны, с одной стороны, из-за глубины, с другой — из-за широкого судоходства. Таким образом, у подлодки есть возможность «спрятаться» благодаря шуму плывущих судов.

«В этих шумах шумы подлодки теряются, что затрудняет ее обнаружение. Наши подводники пользовались этим еще во время холодной войны. Нет такого, что «никогда не было и вдруг потеряли». Очень легко потерять подлодку в море», — добавил эксперт.