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Российские военные пообещали накрыть Арктику противовоздушным куполом
Все дивизионы в ближайшие годы должны получить комплексы С-400.
Александр Моисеев (Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России / РИА Новости)

Командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев в интервью газете «Красная звезда», заявил, что в ближайшие годы над российской частью Арктики будет создан противовоздушный купол. Произойдет это после того, как все дивизионы в этом регионе получат на боевое дежурство зенитно-ракетные комплексы С-400.

«Заполярье будет прикрыто от любых средств воздушного нападения противника, будь то авиация, крылатые или баллистические ракеты», - сказал Моисеев.

Он добавил, что решая вопросы с обеспечением безопасности, моряки «продолжают активно осваивать и изучать Арктику», создавать там военную инфраструктуру, в том числе высокотехнологичные системы освещения, функционирующие в воздухе, на воде и под водой.

Что касается планов на следующий год, то Моисеев заверил, что личный состав флота продолжит участвовать в освоении новых образцов вооружения и техники, программах испытания новейших кораблей.

«Ещё одно направление нашей деятельности – это экологическая безопасность и очистка арк­тических территорий от мусора, оставшегося там с советских времён», - добавил вице-адмирал.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Арктика
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