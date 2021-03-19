ВМФ получит три атомные подлодки до конца 2021 года

Военно-морской флот России получит в 2021 году три атомные подлодки — стратегическую «Князь Олег» и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов в интервью в газете «Красная звезда».

«До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта «Ясень» — «Казань» и «Новосибирск», которые строятся на предприятии «Севмаш», — сказал Евменов.

Он добавил, что в этом году также будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Строительство атомной подлодки «Князь Олег» началось в июле 2014 года на «Севмаше» в Северодвинске. Его спустили на воду в июле 2020 года. Это корабль проекта 955 «Борей», разработанного ЦКБ МТ «Рубин».