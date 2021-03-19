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ВМФ получит три атомные подлодки до конца 2021 года

Военно-морской флот России получит в 2021 году три атомные подлодки — стратегическую «Князь Олег» и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск». Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов в интервью в газете «Красная звезда».

«До конца года ВМФ России получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей» «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта «Ясень» — «Казань» и «Новосибирск», которые строятся на предприятии «Севмаш», — сказал Евменов.

Он добавил, что в этом году также будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

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Строительство атомной подлодки «Князь Олег» началось в июле 2014 года на «Севмаше» в Северодвинске. Его спустили на воду в июле 2020 года. Это корабль проекта 955 «Борей», разработанного ЦКБ МТ «Рубин».

Подлодку «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» Военно-морской флот должен был получить еще в 2019 году, однако испытания проекта «Ясень» продлились дольше заявленного времени. Позже глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что ВМФ получит «Казань» в декабре 2020 года.

Передать флоту подлодку «Новосибирск» (первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М «Ясень-М»), также планировалось в 2020 год. Ее спустили на воду на заводе «Севмаш» в Северодвинске в конце 2019 года.

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