Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
В Петербурге полицейские изъяли 7 тыс. литров алкоголя Общество, 17:27 Турция разработала гибридную ракету для миссии на Луну Технологии и медиа, 17:21 Головин сделал две передачи в течение 30 минут в матче чемпионата Франции Спорт, 17:17 Футболист «Алании» попросил не наказывать тренера за удар судьи Спорт, 16:57 Прокуратура начала проверку после драки школьниц в Омске Общество, 16:55 «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд в официальных матчах Спорт, 16:17 «Адмирал Григорович» впервые зашел в порт Судана, где появится база ВМФ Политика, 16:13 Заразившуюся COVID-19 артистку Лядову перевели в реанимацию Общество, 15:55 Большунов и Ретивых принесли сборной вторую медаль на лыжном ЧМ Спорт, 15:52 Сын Лукашенко Николай покатался на лыжах с отцом и Путиным в Сочи Общество, 15:45 СМИ сообщили о возможном уходе Клоппа из «Ливерпуля» Спорт, 15:37 Российские лыжницы остались без медалей в гонке ЧМ Спорт, 15:34 Выход астронавтов в открытый космос с борта МКС. Прямая трансляция Технологии и медиа, 15:20 Норвежскую горнолыжницу эвакуировали на вертолете после падения. Видео Спорт, 15:18
Политика ,  
0 

«Адмирал Григорович» впервые зашел в порт Судана, где появится база ВМФ

Фрегат «Адмирал Григорович» первым из боевых кораблей Черноморского флота зашел в Порт-Судан. В декабре Москва и Хартум договорились о создании там пункта материально-технического обеспечения российского флота
Фрегат «Адмирал Григорович»
Фрегат «Адмирал Григорович» (Фото: Минобороны РФ)

Фрегат «Адмирал Григорович» зашел в Порт-Судан в Красном море, сообщили РБК в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ). В ведомстве уточнили, что это первый в новейшей истории визит боевого российского корабля в суданский порт.

В ходе визита экипаж пополнит материальные запасы фрегата, сообщили в пресс-службе ЧФ. Также запланирован отдых личного состава после учений АМАН-2021 в Аравийском море. Маневры прошли 15 и 16 февраля.

В Порт-Судане по соглашению Москвы и Хартума будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России. Как заявили в ведомстве, его расположение «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

Москва заключила соглашение о базе российского флота в Судане
Политика
Фото:Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters

Россия договорилась с Суданом о создании пункта обеспечения флота в этой стране в декабре прошлого года. В соответствии с соглашением Хартум безвозмездно передает Москве в пользование часть порта и прилегающей акватории. Максимальная численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения — 300 человек. Одновременно в пункте может находиться до четырех кораблей, в том числе корабли с ядерной силовой установкой. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение заключено сроком на 25 лет.

Замглавы Минобороны Александр Фомин, объясняя необходимость российской базы в Красном море, заявил, что ее создание отвечает национальным интересам и не предполагает агрессии против каких-либо стран. «Россия заинтересована в военном присутствии в регионе с целью борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства», — говорил он в интервью «Российской газете».

Зачем России военный объект на Красном море
Политика
Порт в гавани Порт-Судана

Читайте на РБК Pro
Почему гибнут развивающиеся в офлайне стартапы Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает — PwC Как не упустить ценного кандидата 45+ Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

По словам замминистра, открытие пункта обеспечения в Судане создаст условия для безопасной морской деятельности не только для России, но и для других стран, и позволит кораблям участвовать в военных, миротворческих и гуманитарных акциях.

Главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отмечал в разговоре с РБК, что благодаря базе на Красном море Россия получит контроль над маршрутом через Суэцкий канал, по которому осуществляется порядка 10% всех мировых морских перевозок.

У России уже есть военно-морская база за рубежом — 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ в сирийском Тартусе.

Автор
Наталия Анисимова
Судан порт «Адмирал Григорович» фрегат Черноморский флот
Материалы по теме
В Судане подавили вооруженный мятеж сотрудников разведки
Общество
Зачем России военный объект на Красном море
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter