«Адмирал Григорович» впервые зашел в порт Судана, где появится база ВМФ

Фрегат «Адмирал Григорович» первым из боевых кораблей Черноморского флота зашел в Порт-Судан. В декабре Москва и Хартум договорились о создании там пункта материально-технического обеспечения российского флота

Фрегат «Адмирал Григорович» (Фото: Минобороны РФ)

Фрегат «Адмирал Григорович» зашел в Порт-Судан в Красном море, сообщили РБК в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ). В ведомстве уточнили, что это первый в новейшей истории визит боевого российского корабля в суданский порт.

В ходе визита экипаж пополнит материальные запасы фрегата, сообщили в пресс-службе ЧФ. Также запланирован отдых личного состава после учений АМАН-2021 в Аравийском море. Маневры прошли 15 и 16 февраля.

В Порт-Судане по соглашению Москвы и Хартума будет создан пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России. Как заявили в ведомстве, его расположение «отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств».

Россия договорилась с Суданом о создании пункта обеспечения флота в этой стране в декабре прошлого года. В соответствии с соглашением Хартум безвозмездно передает Москве в пользование часть порта и прилегающей акватории. Максимальная численность российских военнослужащих и гражданских специалистов в пункте обеспечения — 300 человек. Одновременно в пункте может находиться до четырех кораблей, в том числе корабли с ядерной силовой установкой. Россия взамен начнет поставлять Судану вооружение и военную технику. Соглашение заключено сроком на 25 лет.