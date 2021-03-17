Российскую атомную подлодку «Кашалот» утилизируют за 400 млн руб.

Атомная подлодка «Кашалот» (Фото: wikipedia.org)

«Росатом» потратит более 400 млн руб. на утилизацию атомной подлодки (АПЛ) «Кашалот» Тихоокеанского флота. Это следует из информации на портале госзакупок.

В документах указано, что Амурский судостроительный завод выполнит работы по утилизации крейсерской атомной подводной лодки проекта 971, заводской № 513. На проведение утилизации выделят 439,6 млн руб. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года.

Атомная подлодка К-322 «Кашалот» вошла в состав Тихоокеанского флота в 1989 году. Как сообщает «Интерфакс», с 2003 года она находится на Амурском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в ожидании ремонта.

Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» (обозначение НАТО — Akula) — серия советских многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения.