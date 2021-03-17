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Российскую атомную подлодку «Кашалот» утилизируют за 400 млн руб.

Атомная подлодка «Кашалот»
Атомная подлодка «Кашалот» (Фото: wikipedia.org)

«Росатом» потратит более 400 млн руб. на утилизацию атомной подлодки (АПЛ) «Кашалот» Тихоокеанского флота. Это следует из информации на портале госзакупок.

В документах указано, что Амурский судостроительный завод выполнит работы по утилизации крейсерской атомной подводной лодки проекта 971, заводской № 513. На проведение утилизации выделят 439,6 млн руб. Работы должны быть выполнены до 30 ноября 2022 года.

Атомная подлодка К-322 «Кашалот» вошла в состав Тихоокеанского флота в 1989 году. Как сообщает «Интерфакс», с 2003 года она находится на Амурском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) в ожидании ремонта.

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Подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» (обозначение НАТО — Akula) — серия советских многоцелевых атомных подводных лодок третьего поколения.

В 2016 году два топ-менеджера в судостроительной отрасли рассказали «Коммерсанту», что Индия согласилась арендовать подлодку проекта 971, которая будет изъята из состава Военно-морского флота России. ТАСС сообщал, что речь идет о субмарине К-322 «Кашалот», входящей в состав Тихоокеанского флота.

В марте 2019 года The Times of India со ссылкой на источники сообщила, что Индия заключила контракт о лизинге российской атомной подводной лодки класса «Щука-Б». Стоимость лизинга составила более $3 млрд, контракт предусматривал ремонт подлодки, которая находилась на верфи в Северодвинске, а также ее обслуживание в течение десяти лет и подготовку персонала и инфраструктуры для работы на АПЛ. Ожидалось, что подлодка поступит в Индию к 2025 году.

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