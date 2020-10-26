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Путин утвердил стратегию развития Арктики до 2035 года

Фото:Министерство обороны РФ / Global Look Press
Фото: Министерство обороны РФ / Global Look Press

Войска, дислоцированные в Арктической зоне РФ, должны быть оснащены современными вооружениями, а инфраструктуру базирования войск и техники необходимо улучшать. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года. Текст опубликован в официальном портале правовой информации.

В тексте говорится о необходимости «совершенствования состава и структуры Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне». Также в указе сказано, что нужно создать «благоприятный оперативный режим в Арктической зоне, включая поддержание уровня боевой готовности группировок войск (сил) Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в соответствии с актуальным и прогнозируемым характером военных опасностей и военных угроз Российской Федерации в Арктике».

В стратегии сказано об оснащении вооруженных сил России в Арктике современными образцами вооружения, военной и специальной техники, адаптированными к арктическим условиям, а также создание необходимой инфраструктуры. Стратегия развития предусмотрена до 2035 года.

Кроме обороны, стратегия предусматривает также развитие и в социальной сфере: модернизация системы здравоохранения и объектов социальной инфраструктуры, устранение негативных последствий для окружающей среды и хозяйственной деятельности людей, сохранение культуры малых народов севера. В документе упоминается поддержка государством жилищного строительства и строительства объектов социальной инфраструктуры.

В экономической сфере планируется введение в Арктике «специального экономического режима, способствующего переходу к экономике замкнутого цикла, осуществлению частных инвестиций в проведение геологоразведочных работ, созданию новых и модернизации действующих промышленных производств, развитию наукоемких и высокотехнологичных производств, разработке новых месторождений». Кроме того планируется упростить порядок получения гражданами земельных участков.

В документе также сказано о поддержке государством судоходного строительства и развитии морской судоходной инфраструктуры, в том числе туристической. Планируется строительство «не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, трех атомных ледоколов проекта «Лидер», 16 аварийно-спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, трех гидрографических и двух лоцмейстерских судов». Помимо морского, планируется также развитие инфраструктуры воздушного транспорта в регионе, строительство аэропортов и пунктов пропуска через границу.

Кроме того, в документе указывается важность развития науки и технологий в интересах освоения Арктики. Среди прочего предусматривается «разработка и внедрение [...] новых функциональных и конструкционных материалов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности в арктических условиях, разработка наземных транспортных средств и авиационной техники для работы в природно-климатических условиях Арктики, разработка технологий сбережения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения Арктической зоны». Планируется проведение экспедиционных и гидрографических исследований в Северном Ледовитом Океане для обеспечения безопасности мореплавания.

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Фото:Сергей Карпухин / Reuters

В августе в России стартовал прием заявок на получение льготного статуса резидента для компаний, который планируют инвестировать в Арктику. Претендовать на статус резидента могут юридические лица или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Арктики. У компании не должно быть задолженности по налогам и сборам размером более 25% балансовой стоимости активов.

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