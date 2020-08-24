В России заявили о планах построить в Арктике военные аэродромы изо льда

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

Министерство обороны России рассматривает вопрос применения технологии специалистов МГТУ имени Н.Э. Баумана по постройке взлетно-посадочных полос в Арктике изо льда. Об этом рассказал ТАСС проректор по экономике и инновациям университета Евгений Сторожук во время форума «Армия-2020».

По его словам, разработанная университетом технология позволяет изменять структуру льда с помощью специальных химических реагентов. Благодаря им станет возможной посадка самолетов на ледовую полосу, в перспективе совершать посадку смогут тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76. Проект получил название «Площадка» и предназначен для материковых территорий Заполярья.

«Сейчас идет отработка технологий, чтобы подтвердить, что наши подходы правильные», — сказал Сторожук. Он предположил, что этот этап продлится год.

За состоянием и качеством полосы будут следить проложенные в ней волоконно-оптические сенсоры. При наступлении плюсовых температур ледовая площадка будет поддерживаться при помощи подмораживания и добавления реагентов.