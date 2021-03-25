Минздрав заявил об одинаковой эффективности российских вакцин от COVID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Все три российские вакцины от коронавируса, которые уже прошли регистрацию, обладают одинаковой эффективностью. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев, передает ТАСС.

«Все три вакцины, они одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал Пугачев.

Замминистра также выразил надежду, что вакцинация приведет к серьезному эффекту в борьбе с коронавирусом уже в этом году, уточняет «Интерфакс». Он назвал приоритетом задачу иммунизации населения и достижения коллективного иммунитета, а «кампания по вакцинации приведет в течение этого года к серьезному эффекту».

Также, по его словам, первые партии третьей по счету российской вакцины «КовиВак» вводятся в гражданский оборот, хотя пока и в небольшом количестве.