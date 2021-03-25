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Минздрав заявил об одинаковой эффективности российских вакцин от COVID

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Все три российские вакцины от коронавируса, которые уже прошли регистрацию, обладают одинаковой эффективностью. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Павел Пугачев, передает ТАСС.

«Все три вакцины, они одинаково эффективны, поэтому нет смысла кому-то ждать одну или вторую вакцину. Любой из этих трех вакцин можно вакцинироваться смело», — сказал Пугачев.

Замминистра также выразил надежду, что вакцинация приведет к серьезному эффекту в борьбе с коронавирусом уже в этом году, уточняет «Интерфакс». Он назвал приоритетом задачу иммунизации населения и достижения коллективного иммунитета, а «кампания по вакцинации приведет в течение этого года к серьезному эффекту».

Также, по его словам, первые партии третьей по счету российской вакцины «КовиВак» вводятся в гражданский оборот, хотя пока и в небольшом количестве.

Какие вакцины от коронавируса используют в мире
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Ранее, 18 января этого года, по поручению президента Владимира Путина, в России началась массовая вакцинация граждан от COVID-19.

В России зарегистрированы три разные вакцины отечественного производства. Так, 20 февраля 2020 года регистрацию прошла вакцина от Центра им. Чумакова «КовиВак», 14 октября прошлого года Путин объявил о регистрации вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а первой зарегистрированной в стране была вакцина исследовательского центра Гамалеи «Спутник V».

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Вакцина «КовиВак» разрабатывалась по классической технологии и содержит в себе инактивированный вирус. «ЭпиВакКорона» является пептидной вакциной и состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков-пептидов, с помощью которых иммунная система может обучаться, распознавать и нейтрализовывать вирус.

«Спутник V» — рекомбинантная векторная вакцина, которая доставляет в организм человека геном, кодирующий S-белок (белок-«шип»), помогающий организму сформировать иммунный ответ на возбудителя COVID-19.

Согласно данным, опубликованным научным журналом Lancet, предварительная эффективность вакцины «Спутник V» превысила 91%.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцина эффективность Минздрав COVID-19
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