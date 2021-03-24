На Украине после прививки от COVID-19 умерла военнослужащая

В Одесской области военнослужащая умерла через два дня после того, как ей сделали прививку от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает командование медицинских сил ВС Украины в Facebook.

«За пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту <...> Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению не имели успеха», говорится в сообщении.

По данным командования, 21 марта военнослужащая получила прививку от коронавируса, после вакцинации на здоровье женщина не жаловалось.

Материал дополняется