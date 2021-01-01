Украина заявила о контракте на поставки китайской вакцины от коронавируса

Китайский препарат, который планирует приобрести Киев, пока не получил одобрение регулирующих органов даже в стране разработки. Поставки на Украину начнутся через месяц после этого события, сообщили в офисе президента

Фото: Dhemas Reviyanto / Reuters

Украинский Минздрав заключил контракт на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech», — говорится в сообщении.

Поставщиком китайской вакцины на Украину будет предприятие «Лекхим». 1,91 млн доз купят по цене 504 грн за дозу (примерно $17).

Как уточняет офис президента Зеленского, переговоры о поставках стороны вели с сентября 2019 года, однако из-за «острой глобальной конкуренции за действительно качественные и безопасные вакцины» переговоры затянулись.

Препарат CoronaVac, разработанный Sinovac Biotech, — инактивированная «живая» вакцина. Выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.