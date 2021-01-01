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Пандемия коронавируса ,  
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Украина заявила о контракте на поставки китайской вакцины от коронавируса

Китайский препарат, который планирует приобрести Киев, пока не получил одобрение регулирующих органов даже в стране разработки. Поставки на Украину начнутся через месяц после этого события, сообщили в офисе президента
Фото: Dhemas Reviyanto / Reuters
Фото: Dhemas Reviyanto / Reuters

Украинский Минздрав заключил контракт на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины от COVID-19 производства компании Sinovac Biotech», — говорится в сообщении.

Поставщиком китайской вакцины на Украину будет предприятие «Лекхим». 1,91 млн доз купят по цене 504 грн за дозу (примерно $17).

Как уточняет офис президента Зеленского, переговоры о поставках стороны вели с сентября 2019 года, однако из-за «острой глобальной конкуренции за действительно качественные и безопасные вакцины» переговоры затянулись.

Препарат CoronaVac, разработанный Sinovac Biotech, — инактивированная «живая» вакцина. Выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.

Сейчас клинические испытания CoronaVac проводят в Бразилии (завершатся 7 января 2021 года), в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97% по промежуточным данным III фазы клинических испытаний) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Ожидается, что для применения в Китае препарат одобрят в январе 2021 года, а на получение одобрения ВОЗ документы подадут в феврале 2021 года.

Первая партия вакцины в 700 тыс. доз отправится на Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или после того, как препарат получит одобрение компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или регулятора Европейского союза (Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA).

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Закупки китайской вакцины пройдут помимо участия Украины в COVAX — Глобальной программе по вакцинации от коронавируса жителей бедных стран, разработанная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), уточняется на сайте президента республики. К этой программе страна присоединилась в середине декабря.

Участие в механизме COVAX гарантирует Киеву бесплатное получения 8 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции, уточняется в сообщении.

Материал дополняется

Автор
Наталья Демченко
Украина вакцина коронавирус Китай
РБК
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