На Украине умер мужчина спустя девять дней после вакцинации AstraZeneca
На Украине, в Черновицкой области, умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта привился вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.
Указано, что он скончался в 07:10 (08:10 мск) 24 марта в городской клинической больнице № 3 города Черновцы.
«По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни», — уточнили в министерстве.
Для установления точной причины смерти было назначено патологоанатомическое исследование.