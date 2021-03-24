На Украине умер мужчина спустя девять дней после вакцинации AstraZeneca

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На Украине, в Черновицкой области, умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта привился вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.

Указано, что он скончался в 07:10 (08:10 мск) 24 марта в городской клинической больнице № 3 города Черновцы.

«По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни», — уточнили в министерстве.

Для установления точной причины смерти было назначено патологоанатомическое исследование.