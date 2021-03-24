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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине умер мужчина спустя девять дней после вакцинации AstraZeneca

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

На Украине, в Черновицкой области, умер провизор аптеки военного госпиталя, который 15 марта привился вакциной от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщил Минздрав страны.

Указано, что он скончался в 07:10 (08:10 мск) 24 марта в городской клинической больнице № 3 города Черновцы.

«По предварительной информации, причина смерти — острый мозговой инсульт. Мужчина имел тяжелые хронические сердечно-сосудистые заболевания, диабет и другие сопутствующие болезни», — уточнили в министерстве.

Опрос показал потерю доверия к вакцине AstraZeneca в Европе
Общество
Фото:Kai Pfaffenbach / Reuters

Для установления точной причины смерти было назначено патологоанатомическое исследование.

Департамент здравоохранения Черновицкой области передал, что мужчина привился 15 марта препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield). У него не было противопоказаний к введению вакцины. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. У двух из них позднее был выявлен COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины выразило соболезнования семье и близким погибшего.

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Накануне, 23 марта, в селе Черноморское Одесской области военнослужащая, которая 21 марта привилась вакциной AstraZeneca, потеряла сознание на улице и умерла до приезда медиков.

Всего на Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса — Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

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Бизнес
Фото:Matthias Schrader / AP

Ранее летальные исходы и тяжелое состояние пациентов после введения вакцины AstraZeneca были зафиксированы в Нидерландах, Болгарии, Дании, Словакии, Австрии и Грузии. В связи с этим ряд стран начали приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca. Так, к 16 марта ее приостановили 18 стран Европы до получения результатов расследования и позиции Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). После заявления ЕМА о безопасности препарата AstraZeneca 18 марта европейские страны начали объявлять о возобновлении вакцинации.

Украина смерть вакцинация AstraZeneca коронавирус
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