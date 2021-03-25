На Украине зафиксировали рекорд по заболевшим и умершим от COVID за сутки

Фото: Yurii Rylchuk / Global Look Press

На Украине за сутки зафиксировали 16 669 новых заболевших коронавирусом, умерли 362 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он добавил, что вылечились за сутки 6748 человек.

Как свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, это наибольшее число заразившихся и умерших за одни сутки с начала пандемии.

Рекордно высокие показатели смертности также фиксировались в стране 23 и 24 марта: тогда умерли за сутки 333 и 342 человека соответственно. До этого суточный прирост смертей не превышал 300 человек.

К 25 марта общее число выявленных случаев коронавируса на Украине приблизилось к 1,6 млн. Выздоровели за весь период 1,3 млн человек, умерли — 31 тыс.