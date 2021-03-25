Минздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах

Вместе с тем ведомство по-прежнему заявляет о безопасности AstraZeneca и призывает граждан проходить вакцинацию доступными в стране препаратами. На сегодняшний день это в том числе препараты Moderna, Pfizer и Janssen.

В марте ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca. Среди них: Дания, Германия, Норвегия, а также Италия и Франция. Причиной стали смертельные случаи среди привитых этой вакциной.

Позже ученые Германии и Норвегии независимо друг от друга установили, что AstraZeneca в отдельных случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к образованию тромбов. При этом Европейское агентство лекарственных средств (регулятор ЕС) признал безопасность и эффективность вакцины.

По данным канадского Минздрава, за сутки, предшествующие 24 марта, в стране выявлено 4051 случай заболевания COVID-19. Общее число заражений за весь период пандемии составило 946 370. Умерли за эти 24 часа 24 человека. За весь период пандемии — 22 759 человек. Вылечились от коронавируса 886 511человек.