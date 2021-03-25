Минздрав Канады разместил на вакцине AstraZeneca предупреждение о тромбах
Министерство здравоохранения Канады включило в этикетку к вакцине от коронавируса AstraZeneca, которую производит Оксфордский университет, предупреждение о случаях возникновения тромбов у привитых препаратом граждан. Об этом сообщается на сайте канадского Минздрава.
«Министерство здравоохранения Канады обновило описание продукта — или этикетку — для вакцин от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD, указав информацию об очень редких случаях возникновения тромбов, которые связаны с низким уровнем тромбоцитов (т.е. тромбоцитопенией) после прививки вакциной AstraZeneca», — говорится в сообщении.
Covischield — разновидность AstraZeneca, препарат производят в Индии.
Кроме того, Минздрав заявил, что выпустил руководство для медиков и вакцинируемых по наблюдению за потенциально возможными симптомами после прививки.