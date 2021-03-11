Дания приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca

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Власти Дании приостановили вакцинацию населения против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca, сообщает Национальный совет по вопросам здравоохранения страны.

Решение о приостановке вакцинации на 14 дней принято в связи с сообщениями об образовании тромбов у людей, сделавших прививку препаратом этого производителя. «Мы реагируем если есть малейшие признаки возможного риска, связанного с вакциной», — говорится в сообщении ведомства.

Однако в сообщении отмечается, что делать выводы о связи между введением вакцины и появлением тромбов, пока нельзя.

«Приостановить вакцинацию [населения] одной из вакцин — непростое решение. Но именно потому, что мы вакцинируем очень многих, нам также необходимо своевременно реагировать на сообщения о возможных серьезных побочных эффектах. Нам необходимо прояснить ситуацию, прежде чем мы сможем продолжить применение вакцины от AstraZeneca», — сказал директор Национального совета по вопросам здравоохранения Серен Брострем.

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