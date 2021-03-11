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Еще одна страна Европы приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Норвегии временно отказались от препарата из-за смерти пациента из Дании, у которого образовался тромб. В Осло отметили, что приостановка не означает полного отказа от вакцины AstraZeneca
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

Норвегия вслед за Данией временно приостановила вакцинацию граждан от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба Национального института здравоохранения.

«В связи с сообщением о смерти в Дании в результате образования тромба после инъекции препаратом AstraZeneca Норвегия решила приостановить вакцинацию», — говорится в сообщении.

По словам директора по санитарному контролю института Гейра Бухольма, власти страны будут ждать информации, есть ли связь между смертью датской пациентки и вакциной.

Дания приостановила использование AstraZeneca из-за тромбов у привившихся
Общество
Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters

Он отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование этого случая и пока что не нашло связи между препаратом и летальным исходом, но Осло руководствуется соображениями безопасности. Бухольм подчеркнул, что пауза в прививочной кампании стала непростым решением для властей.

«Хочу отметить, что приостановка вакцинации не означает, что мы не будем использовать препарат AstraZeneca в будущем. Эта вакцина имеет хорошую документацию, а производитель может поставить достаточное количество доз, чтобы обеспечить защиту как можно большего числа людей в группах риска как можно раньше».

В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины
Общество
Фото:Michael Matthey / imago-images.de / Global Look Press

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Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Италия остановила вакцинацию препаратами AstraZeneca одной из партий после того, как умерли двое недавно привившихся мужчин на Сицилии. В итальянском агентстве по лекарственным средствам заявили, что пока никакой связи между вакциной и выявленными серьезными побочными эффектами установить не удалось. Приостановила вакцинацию и Исландия.

Ранее 11 марта Национальный совет по вопросам здравоохранения Дании сообщил, что вакцинация препаратом AstraZeneca приостановлена на две недели из-за того, что у привитых людей образовываются тромбы.

До этого прививочную кампанию вакциной от британского фармгиганта приостановили в Эстонии. Поводом стала смерть 49-летней привитой женщины в Австрии. В Вене сообщили, что полностью отказываться от вакцины AstraZeneca не будут, но остановили вакцинацию препаратами одной из ее партий.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Норвегия вакцина вакцинация
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В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca из-за смерти женщины
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Дания приостановила использование AstraZeneca из-за тромбов у привившихся
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