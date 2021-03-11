Еще одна страна Европы приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

В Норвегии временно отказались от препарата из-за смерти пациента из Дании, у которого образовался тромб. В Осло отметили, что приостановка не означает полного отказа от вакцины AstraZeneca

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Норвегия вслед за Данией временно приостановила вакцинацию граждан от коронавируса препаратом британской компании AstraZeneca. Об этом сообщает пресс-служба Национального института здравоохранения.

«В связи с сообщением о смерти в Дании в результате образования тромба после инъекции препаратом AstraZeneca Норвегия решила приостановить вакцинацию», — говорится в сообщении.

По словам директора по санитарному контролю института Гейра Бухольма, власти страны будут ждать информации, есть ли связь между смертью датской пациентки и вакциной.

Он отметил, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) начало расследование этого случая и пока что не нашло связи между препаратом и летальным исходом, но Осло руководствуется соображениями безопасности. Бухольм подчеркнул, что пауза в прививочной кампании стала непростым решением для властей.