Экономист назвал три главных последствия пандемии COVID-19 для мира

Экономист Бранко Миланович считает, что пандемия COVID-19 спровоцировала изменения, которые останутся в силе и после победы над вирусом. Это касается как работы на удаленке, так и возросшего противостояния Китая и США

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Первое изменение

Пандемия коронавируса COVID-19 будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович. Первое, самое очевидное последствие пандемии — увеличение доли сотрудников, работающих удаленно, говорит экономист. «Сейчас многие говорят, что мы будем работать в гибридном режиме — например, три дня в офисе, два из дома. Технически это было возможно и до [пандемии] COVID-19, то есть новых технологий не появилось, но прежде мы не использовали их и не понимали, как много мы можем делать из дома», — объяснил он.

По мнению Милановича, наибольший вызов популяризация удаленки представляет для среднего класса развитых стран. «Им придется соревноваться с работниками из-за рубежа, которые имеют такие же навыки, но просят меньшую зарплату», — поясняет экономист.