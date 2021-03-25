Экономист назвал три главных последствия пандемии COVID-19 для мира
Первое изменение
Пандемия коронавируса COVID-19 будет иметь три долгосрочных последствия для мировой экономики, рассказал в интервью РБК ведущий научный сотрудник Центра Стоуна по социально-экономическому неравенству Городского университета Нью-Йорка, профессор Лондонской школы экономики Бранко Миланович. Первое, самое очевидное последствие пандемии — увеличение доли сотрудников, работающих удаленно, говорит экономист. «Сейчас многие говорят, что мы будем работать в гибридном режиме — например, три дня в офисе, два из дома. Технически это было возможно и до [пандемии] COVID-19, то есть новых технологий не появилось, но прежде мы не использовали их и не понимали, как много мы можем делать из дома», — объяснил он.
По мнению Милановича, наибольший вызов популяризация удаленки представляет для среднего класса развитых стран. «Им придется соревноваться с работниками из-за рубежа, которые имеют такие же навыки, но просят меньшую зарплату», — поясняет экономист.
В общей сложности около 38% всех рабочих мест в странах с высокими доходами могут быть переведены на удаленку, следует из доклада Всемирного банка. В экономиках с доходами выше среднего этот показатель составляет 25%, ниже среднего — 17%, с низкими доходами — 13%. Что касается сфер деятельности, то больше всего вакансий, доступных для перевода на удаленку, насчитывается в сфере ИТ — 74%, следует из доклада Всемирного банка. Многие ИТ-стартапы в США начали нанимать зарубежных сотрудников в период пандемии коронавируса. Таким образом компании планируют сократить расходы на обеспечение сотрудников и открыть доступ к большему пулу рабочей силы.
Как отмечают в своем исследовании экономисты Кристиан Берен, Сергей Кичко и Жак-Франсуа Тис, в краткосрочной перспективе удаленная работа повышает производительность труда, так как сотрудникам не надо тратить время на дорогу. Однако в долгосрочной перспективе эти преимущества оказываются нивелированы тем, что сотрудники, не находясь вместе, не обмениваются идеями, что снижает производительность.