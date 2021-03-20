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Ученые нашли возможную связь тромбоэмболии и вакцины AstraZeneca

Исследователи в Норвегии и Германии сообщили об обнаружении вызванной вакциной аутоиммунной реакции, которая ухудшает свертываемость крови в сосудах мозга. Десятки случаев тромбов после прививки выявили в Европе в марте
Фото: Marco Passaro / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Marco Passaro / Keystone Press Agency / Global Look Press

Группы ученых из Германии и Норвегии независимо друг от друга обнаружили, что вакцина британо-шведской компании AstraZeneca в редких случаях может вызывать аутоиммунную реакцию и приводить к свертыванию крови и тромбоэмболии вен в мозге. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В марте более 20 стран, большинство из них в Европе, приостановили использование препарата AstraZeneca из-за нескольких десятков случаев (в том числе и смертельных) тромбоза и тромбоэмболии у привившихся.

Профессор гематологии и главный врач университетской больницы Осло Пол Андре Хольм, занимавшийся исследованием случаев образования тромбов в Норвегии, сказал, что его команда определила созданное вакциной антитело, которое вызывало побочную реакцию.

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«Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ», — заявил Хольм. После этого заявления норвежский Минздрав сообщил, что пока что не будут возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Об аналогичных выводах сообщили в немецком университете Грайфсвальда. По словам профессора медицины Андреаса Грайнахера, симптомами опасной реакции организма на вакцину являются головные боли, головокружение, нарушение зрения. Возможное образование тромбов в таких случаях быстро диагностируется стандартным анализом крови.

«Это осложнение развивается у очень небольшой доли привитых людей. И если это произойдет, теперь мы знаем, как их лечить», — заявил Грайханер. Он отметил, что после диагностики, вызванные вакциной осложнения, которые потенциально могут привести к тромбоэмболии, можно лечить в любой больнице среднего уровня.

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Фото:Michael Reichel / Global Look Press

После сообщений о появлении тромбов у получивших вакцину AstraZeneca от препарата массово стали отказываться страны Европы — Германия, Франция, Италия, Испания, Дания, Нидерланды и другие. В ВОЗ заявляли, что не нашли доказательств связи между тромбоэмболией и препаратом. В компании сообщали, что их вакцина безопасна и прошла все необходимые клинические исследования.

18 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о безопасности и эффективности препарата AstraZeneca. По итогам проведенного исследования регулятор пришел к выводу, что эффект от вакцины превышает все возможные риски, препарат не увеличивает общий риск образования тромбов, доказательств между проблемой и конкретными партиями вакцины также нет.

После заявления EMA ряд стран заявили о возвращении к применению вакцины. Продолжить вакцинацию этим препаратом намерены Франция, Германия, Италия, Словения, Нидерланды, Португалия, Испания и Латвия.

Не стали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca страны Скандинавии — Дания, Норвегия и Швеция. Власти этих государств хотят дождаться результатов собственных исследований.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина AstraZeneca Побочные эффекты исследование
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