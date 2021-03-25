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СМИ сообщили о переговорах Трампа с разработчиками для создания соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с разработчиками мобильных приложений для создания собственной социальной сети. Об этом сообщает интернет-платформа Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседника сайта, среди этих разработчиков — платформа FreeSpace, аффилированная со Skylab Apps. Последняя занимается созданием соцсетей для коучей, инструкторов и т.д.

Комментировать эту ситуацию во FreeSpace по запросу Axios отказались.

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В январе социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт Трампа. Официальным поводом компания назвала «подстрекательство к насилию». Это случилось после того, как сторонники экс-президента штурмом взяли здание американского парламента из-за несогласия с результатами выборов.

Тогда же Apple, Amazon и Google удалили из своих интернет-магазинов приложение Parler, которым активно пользовались сторонники Трампа. Свою работу соцсеть возобновила только в середине февраля.

Позже, в феврале, сам экс-президент заявил, что не намерен возвращаться в Twitter, потому что «он уже не тот». Тогда же бывший глава государства сказал, что его команда занимается разработкой отдельной платформы, которой смогут пользоваться его сторонники.

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А 21 марта советник Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент вернется в соцсети через два — три месяца, но уже на другой платформе. По его словам, это будет крупное сообщество, в котором будет участвовать десятки миллионов пользователей.

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