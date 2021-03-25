СМИ сообщили о переговорах Трампа с разработчиками для создания соцсети

Бывший президент США Дональд Трамп ведет переговоры с разработчиками мобильных приложений для создания собственной социальной сети. Об этом сообщает интернет-платформа Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным собеседника сайта, среди этих разработчиков — платформа FreeSpace, аффилированная со Skylab Apps. Последняя занимается созданием соцсетей для коучей, инструкторов и т.д.

Комментировать эту ситуацию во FreeSpace по запросу Axios отказались.

В январе социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт Трампа. Официальным поводом компания назвала «подстрекательство к насилию». Это случилось после того, как сторонники экс-президента штурмом взяли здание американского парламента из-за несогласия с результатами выборов.