Советник Трампа раскрыл планы экс-президента по созданию своей соцсети

Трамп может запустить собственную платформу через два-три месяца, заявил советник экс-президента. По его словам, она наберет десятки миллионов пользователей

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Бывший президент США Дональд Трамп через два-три месяца вернется в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер телеканалу Fox News.

По словам советника, это будет крупная платформа, которая наберет десятки миллионов пользователей. Подробности о платформе, на которой Трамп собирается публиковать свои сообщения, Миллер не раскрыл.

Ранее Трамп использовал Twitter как основную площадку для выражения своего мнения, на его аккаунт были подписаны почти 89 млн пользователей. В январе соцсеть приняла решение навсегда заблокировать аккаунт Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января, которые устроили сторонники Трампа.

В этот день конгресс США должен был утвердить результаты прошедших 3 ноября президентских выборов, на которых Трамп проиграл демократу Джо Байдену. Сторонники Трампа прорвали полицейское оцепление и штурмовали здание. Вытеснить их из Капитолия удалось лишь через несколько часов. В ходе столкновений силовиков и протестующих погибли пять человек.