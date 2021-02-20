Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 89,66 (+0,12) Инвестиции, 15:36
Трамп назвал Twitter скучным и отказался возвращаться в соцсеть Политика, 23:14 ФРС предупредила о риске банкротств американских компаний Экономика, 22:53 В Испании задержали принуждавших россиянок к проституции сутенеров Общество, 22:36 Суд арестовал руководителя фракции КПРФ в Пензе за несогласованный митинг Общество, 22:19 Летевший в Самару из Краснодара самолет подал сигнал бедствия Общество, 22:06 ФАС займется завышенными ценами на такси во время снегопадов Общество, 21:51 «Бавария» потерпела первое поражение в бундеслиге за полтора месяца Спорт, 21:51 WhatsApp собрался «медленно уговаривать» пользователей на новые правила Технологии и медиа, 21:29 В прокуратуре сочли слишком мягким приговор Навальному по делу о клевете Общество, 21:29 «Спартак» проиграл «Динамо» в Кубке России по футболу Спорт, 21:27 МВД предложило правила отправки пьяных в вытрезвители Общество, 21:25 Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в 31-й стране Общество, 21:22 Тарпищев назвал условие победы Медведева в финале Australian Open Спорт, 20:55 События недели: «русский GameStop», листинг Fix Price и проблемы ГМК Инвестиции, 20:33
Политика ,  
0 

Трамп назвал Twitter скучным и отказался возвращаться в соцсеть

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Doug Mills / Getty Images)

Экс-президент США Дональд Трамп не намерен возвращаться в социальную сеть Twitter, так как она «уже не та». Об это бывший глава государства заявил в эфире телеканала Newsmax TV.

«Миллионы людей уходят из него [Twitter]. Они уходят, потому что он уже не тот, я могу это понять», — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что руководство соцсети унижало Трампа и его сторонников тем, что регулярно помечало его посты. «Это позор. При этом представители другой страны писали все, что вздумается, и Twitter ничего с этим не делал», — добавил он.

По словам экс-президента, сейчас его команда занимается разработкой отдельной платформы, которой смогут пользоваться сам Трамп и его сторонники.

В январе после штурма Белого дома сторонниками Трампа, модераторы Twitter заблокировали аккаунт экс-президента. Тогда пресс-служба соцсети заявила, что страница бывшего главы государства была заблокирована без возможности восстановления. В компании пояснили, что такое решение было принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Позднее Трамп назвал такие действия социальной сети цензурой и ограничением свободы слова. Кроме того, экс-президент заявил, что может создать собственную социальную сеть.

Материалы по теме
В Белом доме заявили, что «не скучают» по Трампу в Twitter
Общество
Илон Маск на время ушел из сети Twitter
Общество
Российские дипломаты в Вене завели Telegram после инцидента с Twitter
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter