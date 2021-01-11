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Amazon вслед за Google и Apple удалил соцсеть Parler

Компания сообщила Parler, что обнаружила 98 постов, которые «разжигают насилие», и подчеркнула, что объем такого контента в соцсети растет
Фото: Hollie Adams / Getty Images
Фото: Hollie Adams / Getty Images

Компания Amazon прекратила предоставлять социальной сети Parler услуги облачного хостинга из-за того, что ею намеревались воспользоваться сторонники президента США Дональда Трампа, аккаунты которого заблокировали во всех ведущих соцсетях, передает CNN.

Ранее приложение Parler со своих платформ удалили Apple и Google.

Amazon заявила, что отключит Parler от своего хостинга Amazon Web Services. На этом настаивала общественность, а также сотрудники Amazon. Решение вступило в силу. По состоянию на 17:30 мск сайт Parler был недоступен.

Amazon направил письмо в Parler, в котором сообщил о 98 примерах постов, которые «явно поощряют и разжигают насилие», пишет CNN со ссылкой на документ. В компании заявили, что в последнее время наблюдают увеличение подобного контента, который нарушает нормы Amazon.

Трампа заблокировали в соцсетях. Законно ли это
Технологии и медиа
Дональд Трамп

В ИТ-гиганте подчеркнули, что уважают право Parler определять, какой контент разрешен в соцсети. «Однако мы не можем предоставлять услуги клиентам, которые не могут эффективно выявлять и удалять контент, который поощряет или подстрекает к насилию в отношении других», — пояснили в Amazon, добавив, что соцсеть «представляет реальный риск для общественной безопасности».

Ранее такое же объяснение привели в Apple, заявив, что на их платформе «нет места угрозам насилия и незаконным действиям». Компания дала Parler 24 часа на то, чтобы ввести надежную систему модерации соцсети, однако сеть, как завили в Apple, не выполнила требования в полном объеме.

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Parler была основана в 2018 году и позиционирует себя как альтернатива Twitter.

В конце прошлой недели Twitter заблокировал аккаунт Трампа, объяснив это тем, что посты президента нарушают запрет на одобрение насилия. Это произошло через несколько дней после того, как сторонники Трампа штурмовали здание конгресса, сорвав утверждение итогов выборов президента. После этого страницы Трампа начали блокировать другие соцсети.

Автор
Мария Лисицына
Дональд Трамп Amazon соцсети
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