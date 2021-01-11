Amazon вслед за Google и Apple удалил соцсеть Parler

Компания сообщила Parler, что обнаружила 98 постов, которые «разжигают насилие», и подчеркнула, что объем такого контента в соцсети растет

Фото: Hollie Adams / Getty Images

Компания Amazon прекратила предоставлять социальной сети Parler услуги облачного хостинга из-за того, что ею намеревались воспользоваться сторонники президента США Дональда Трампа, аккаунты которого заблокировали во всех ведущих соцсетях, передает CNN.

Ранее приложение Parler со своих платформ удалили Apple и Google.

Amazon заявила, что отключит Parler от своего хостинга Amazon Web Services. На этом настаивала общественность, а также сотрудники Amazon. Решение вступило в силу. По состоянию на 17:30 мск сайт Parler был недоступен.

Amazon направил письмо в Parler, в котором сообщил о 98 примерах постов, которые «явно поощряют и разжигают насилие», пишет CNN со ссылкой на документ. В компании заявили, что в последнее время наблюдают увеличение подобного контента, который нарушает нормы Amazon.