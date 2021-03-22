Трамп прокомментировал падение Байдена на трапе самолета

Джо Байден (Фото: Patrick Semansky / AP)

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго отреагировал на падение своего преемника Джо Байдена на трапе самолета. Фрагмент выступления опубликован в Tik Tok.

«Я смотрел, как Джо Байден поднимается по трапу, и я сказал: «Я ему не проиграл», — заявил он.

Ранее сын Трампа, Дональд Трамп-младший усомнился, что Байден упал из-за ветра. «Да, ветер! Так и есть...ветер. Президент в отличной форме», — сыронизировал он.

Байден упал, поднимаясь на самолет перед отлетом в Атланту. Он несколько раз споткнулся, после чего потерял равновесие. В Белом доме объяснили, что главе государства помешал сильный ветер. Байдену не потребовалась медицинская помощь.