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Популярная у сторонников Трампа соцсеть возобновила работу

Соцсеть Parler, популярная у сторонников Трампа, возобновила работу. После беспорядков в Вашингтоне Google и Apple удалили приложение из своих магазинов, а Amazon отключила Parler от своих сервисов
Фото: Christophe Gateau / dpa via AP
Фото: Christophe Gateau / dpa via AP

Популярная у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа социальная сеть Parler, которая после беспорядков в Вашингтоне 6 января столкнулась с блокировками от Apple, Google и Amazon, возобновила работу. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщила газета New York Post.

«Parler управляет опытная команда, и уходить мы не собираемся. <...> Мы будем процветать в качестве ведущей социальной медиаплатформы, преданной свободе слова, неприкосновенности частной жизни и гражданскому диалогу», — приводятся в релизе слова временного исполнительного директора компании Марка Меклера.

Он уточнил, что сервис возобновил работу на серверах, которые «не зависят от так называемых Big Tech» — ведущих компаний в индустрии информационных технологий США. Среди них — Alphabet (владеет Google), Amazon, Facebook, Microsoft и Apple.

До этого услуги облачного хостинга Parler предоставляла Amazon, однако после беспорядков в Вашингтоне компания отключила соцсеть от своих серверов. Amazon сообщила Parler, что обнаружила 98 постов, которые «разжигают насилие», и отметила, что объем такого контента в соцсети из-за отсутствия модерации растет. После отключения от серверов Parler подала в суд на Amazon за «политически мотивированное» удаление, но тот отказал в иске.

Главу популярной у сторонников Трампа соцсети уволили после блокировки
Технологии и медиа
Фото:Hollie Adams / Getty Images

По словам Меклера, на этой неделе сайт будет доступен только для старых пользователей, а новые смогут зарегистрироваться на следующей неделе. В Parler не уточнили, кто заменил Amazon в качестве ее веб-хостинга.

По данным компании, Parler возобновит работу на сайте. В Google Play Store и App Store приложение еще не вернули. Apple и Google удалили его из своих магазинов также из-за отсутствия модерации после беспорядков в Вашингтоне 6 января. В тот день сенат США должен был утвердить итоги президентских выборов, однако сторонники Трампа, который неоднократно утверждал, что голосование прошло нечестно, штурмовали Капитолий и сорвали заседание. В результате погибли пять человек.

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После случившегося несколько популярных соцсетей, в том числе Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа из-за риска «подстрекательства к насилию». После этого экс-президент заявил, что его команда может создать собственную интернет-платформу. Он осудил насилие, случившееся во время беспорядков, и отверг обвинения в причастности к ним.

Автор
Виктория Полякова
социальная сеть
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