Популярная у сторонников Трампа соцсеть возобновила работу

Соцсеть Parler, популярная у сторонников Трампа, возобновила работу. После беспорядков в Вашингтоне Google и Apple удалили приложение из своих магазинов, а Amazon отключила Parler от своих сервисов

Фото: Christophe Gateau / dpa via AP

Популярная у сторонников бывшего президента США Дональда Трампа социальная сеть Parler, которая после беспорядков в Вашингтоне 6 января столкнулась с блокировками от Apple, Google и Amazon, возобновила работу. Об этом со ссылкой на пресс-релиз компании сообщила газета New York Post.

«Parler управляет опытная команда, и уходить мы не собираемся. <...> Мы будем процветать в качестве ведущей социальной медиаплатформы, преданной свободе слова, неприкосновенности частной жизни и гражданскому диалогу», — приводятся в релизе слова временного исполнительного директора компании Марка Меклера.

Он уточнил, что сервис возобновил работу на серверах, которые «не зависят от так называемых Big Tech» — ведущих компаний в индустрии информационных технологий США. Среди них — Alphabet (владеет Google), Amazon, Facebook, Microsoft и Apple.

До этого услуги облачного хостинга Parler предоставляла Amazon, однако после беспорядков в Вашингтоне компания отключила соцсеть от своих серверов. Amazon сообщила Parler, что обнаружила 98 постов, которые «разжигают насилие», и отметила, что объем такого контента в соцсети из-за отсутствия модерации растет. После отключения от серверов Parler подала в суд на Amazon за «политически мотивированное» удаление, но тот отказал в иске.