Вильфанд предупредил об усилении засух в Крыму из-за изменения климата

Из-за изменений климата засухи в южных регионах России, в том числе и в Крыму, будут только усиливаться. Об это заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, глобальное потепление будет способствовать уменьшению количества осадков в южных регионах, а климат этих территорий будет приобретать еще более выраженный характер пустынь.

«Проблема дефицита осадков на юге — это проблема не только нынешнего года, но проблема климатическая, поскольку целый ряд исследований показывают, что в связи с потеплением климата происходит перераспределение осадков», — сообщил он, отметив, что на полуострове в прошлом году была очень сильная засуха, поэтому дефицит воды ощущается очень сильно.

Вильфанд отметил, что в умеренных широтах сумма годовых осадков остается без изменений, в северных регионах — увеличивается, а в южных — уменьшается. «Поэтому эти регионы аридные (с пустынным климатом) по существу становятся еще более аридными, еще более засушливыми», — подытожил научный руководитель Гидрометцентра.