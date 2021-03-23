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Вильфанд предупредил об усилении засух в Крыму из-за изменения климата

Из-за изменений климата засухи в южных регионах России, в том числе и в Крыму, будут только усиливаться. Об это заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, глобальное потепление будет способствовать уменьшению количества осадков в южных регионах, а климат этих территорий будет приобретать еще более выраженный характер пустынь.

«Проблема дефицита осадков на юге — это проблема не только нынешнего года, но проблема климатическая, поскольку целый ряд исследований показывают, что в связи с потеплением климата происходит перераспределение осадков», — сообщил он, отметив, что на полуострове в прошлом году была очень сильная засуха, поэтому дефицит воды ощущается очень сильно.

Вильфанд отметил, что в умеренных широтах сумма годовых осадков остается без изменений, в северных регионах — увеличивается, а в южных — уменьшается. «Поэтому эти регионы аридные (с пустынным климатом) по существу становятся еще более аридными, еще более засушливыми», — подытожил научный руководитель Гидрометцентра.

В Крыму построили два водовода для поставок в засуху
Политика
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

С 2017 года полуостров испытывает проблемы с поставками пресной воды. До того как полуостров вошел в состав России, вода в Крым поступала со стороны Украины из Днепра по Северо-Крымскому каналу, но в 2017 году украинские власти построили дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение. 

Ранее, в Симферополе и других городах полуострова были введены графики ограничения подачи воды. Ограничительных меры объяснялись обмелением снабжающих водохранилищ: Аянского, Партизанского и Симферопольского. 

В октябре 2020 года на обеспечение водой Крыма и Севатополя правительство дополнительно выделило из федерального бюджета 50 млрд руб. Средства направят на разработку новых источников воды, строительство гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения и водоотведения, а также на ремонт связанной инфраструктуры. 

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Президент России Владимир Путин говорил, что значительные запасы пресной воды могут располагаться под Азовским морем, прилегающим к Крыму. Путин тогда отметил, что местные власти предлагают частично опреснять морскую воду для нужд крымчан, однако только таким методом проблему решить не получится.

15 марта этого года вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о завершении строительства двух водоводов для поставок воды в засуху. 

 

Крым засуха потепление Роман Вильфанд
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В Симферополе отложили второй этап ограничения подачи воды
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В Крыму частично пересохли питающие водохранилища реки
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В Крыму построили два водовода для поставок в засуху
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