Последствия аномального холода на юге США. Фоторепортаж

Жители юга США с начала недели страдают из-за чрезвычайных для этого региона погодных условий: температура опускалась до минус 18 градусов. По меньшей мере 47 человек погибли, а более 4 млн домохозяйств остались без тепла и света. Как американцы справляются со снегом и холодом — в фоторепортаже РБК