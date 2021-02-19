Последствия аномального холода на юге США. Фоторепортаж
Жители юга США с начала недели страдают из-за чрезвычайных для этого региона погодных условий: температура опускалась до минус 18 градусов. По меньшей мере 47 человек погибли, а более 4 млн домохозяйств остались без тепла и света. Как американцы справляются со снегом и холодом — в фоторепортаже РБК
В Техасе из-за самых низких за 30 лет температур (минимальные значения достигали минус 18 градусов) введено чрезвычайное положение. В результате повышенного спроса на электроэнергию произошел сбой в работе систем
Кроме проблем с электроэнергией Техас столкнулся с перебоями в поставках продовольствия
По меньшей мере 47 человек стали жертвами погодных условий, из них 30 — в Техасе. Такие цифры приводит Washington Post, отметив, что подсчеты включают установленные случаи смерти от холода или с подозрением на смерть по этой причине
19 февраля из-за перебоев с поставками и проблем в работе электросистем власти были вынуждены направить два военных самолета с припасами в Галвестон (город на одноименном острове, расположенном у побережья Мексиканского залива) и город Корпус-Кристи в штате Техас
Официальные лица Техаса утверждают, что последствия могли стать гораздо серьезнее, но признают, что были не готовы к аномальным холодам и снегу
На одной из заправочных станций в городе Юлесс, штат Техас, 18 февраля закончился бензин
В Оклахоме продолжительный период сильных холодов в сочетании со снегопадами и ледяным дождем заставил губернатора обратиться за федеральной помощью
К 19 февраля на юге страны зафиксировано потепление, заморозки должны прекратиться, а температура воздуха — достичь к выходным плюс 10 градусов. Ледяной шторм сейчас растянулся от Далласа до Нью-Йорка