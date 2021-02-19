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Последствия аномального холода на юге США. Фоторепортаж

Жители юга США с начала недели страдают из-за чрезвычайных для этого региона погодных условий: температура опускалась до минус 18 градусов. По меньшей мере 47 человек погибли, а более 4 млн домохозяйств остались без тепла и света. Как американцы справляются со снегом и холодом — в фоторепортаже РБК
Жители Хьюстона греются около гриля для барбекю, 16 февраля
Жители Хьюстона греются около гриля для барбекю, 16 февраля (Фото: Go Nakamura / Getty Images)

В Техасе из-за самых низких за 30 лет температур (минимальные значения достигали минус 18 градусов) введено чрезвычайное положение. В результате повышенного спроса на электроэнергию произошел сбой в работе систем

Житель Хьюстона идет за пропаном на заправочную станцию, 18 февраля
Житель Хьюстона идет за пропаном на заправочную станцию, 18 февраля (Фото: Go Nakamura / Getty Images)

Блэкаут затронул по меньшей мере 4,3 млн домов и офисов в Техасе. К пятнице около 200 тыс. домохозяйств в штате остаются без электроэнергии. У более чем 13 млн техасцев не было горячей воды

Прилавки центрального рынка в городе Форт-Уэрте, штат Техас, 18 февраля
Прилавки центрального рынка в городе Форт-Уэрте, штат Техас, 18 февраля (Фото: Ron Jenkins / Getty Images)

Кроме проблем с электроэнергией Техас столкнулся с перебоями в поставках продовольствия

Станция обогрева в мебельном магазине, Хьюстон, 18 февраля
Станция обогрева в мебельном магазине, Хьюстон, 18 февраля (Фото: Go Nakamura / Getty Images)

По меньшей мере 47 человек стали жертвами погодных условий, из них 30 — в Техасе. Такие цифры приводит Washington Post, отметив, что подсчеты включают установленные случаи смерти от холода или с подозрением на смерть по этой причине

Жители Галвестона укрываются в убежище, 18 февраля
Жители Галвестона укрываются в убежище, 18 февраля (Фото: Adrees Latif / Reuters)

19 февраля из-за перебоев с поставками и проблем в работе электросистем власти были вынуждены направить два военных самолета с припасами в Галвестон (город на одноименном острове, расположенном у побережья Мексиканского залива) и город Корпус-Кристи в штате Техас

Фото:Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Пробка, образовавшаяся в южном направлении на шоссе № 35, 18 февраля
Жительница Далласа, штат Техас, загружает дрова в машину, 17 февраля. В ее доме электричество отключено с воскресенья
Жительница Далласа, штат Техас, загружает дрова в машину, 17 февраля. В ее доме электричество отключено с воскресенья (Фото: LM Otero / AP)

Официальные лица Техаса утверждают, что последствия могли стать гораздо серьезнее, но признают, что были не готовы к аномальным холодам и снегу

Фото:Michael Ainsworth / AP
Фото: Michael Ainsworth / AP

На одной из заправочных станций в городе Юлесс, штат Техас, 18 февраля закончился бензин

Фото:Orlin Wagner / AP
Фото: Orlin Wagner / AP
Фермер пробивает лед, чтобы напоить скот. Район около города Биг-Спринг, 16 февраля
Жители Оклахома-Сити, штат Оклахома, 15 февраля
Жители Оклахома-Сити, штат Оклахома, 15 февраля (Фото: Nick Oxford / Reuters)

В Оклахоме продолжительный период сильных холодов в сочетании со снегопадами и ледяным дождем заставил губернатора обратиться за федеральной помощью
 

Фото:Rogelio V. Solis / AP
Фото: Rogelio V. Solis / AP
Люди не только использовали дрова, но и закупали керосиновые обогреватели. Мадисон, штат Миссисипи
Ноленсвилл, штат Теннесси, 18 февраля
Ноленсвилл, штат Теннесси, 18 февраля (Фото: Mark Humphrey / AP)

К 19 февраля на юге страны зафиксировано потепление, заморозки должны прекратиться, а температура воздуха — достичь к выходным плюс 10 градусов. Ледяной шторм сейчас растянулся от Далласа до Нью-Йорка

Автор
Дарья Минько
мультимедиа снег непогода Техас США холод электроэнергия
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