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В Крыму построили два водовода для поставок в засуху

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе и Симферополе были построены два водовода, которые должны обеспечить поставки воды во время засухи. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе», — сказал Хуснуллин.

Он также напомнил, что из федерального бюджета были выделены средства на улучшение качества воды и капитальный ремонт системы водоснабжения на полуострове.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге с министром экономического развития России Максимом Решетниковым заявил, что для строительства системы опреснения морской воды в Ялте необходимо 3 млрд руб.

По словам Аксенова, только опреснение даст гарантированный результат для решения проблемы с пресной водой на полуострове.

Проблемы с пресной водой в Крыму возникли в 2017 году. До того как полуостров вошел в состав России, вода в Крым поступала со стороны Украины из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году украинские власти построили дамбу в Херсонской области, которая полностью перекрыла пресное водоснабжение для полуострова. В октябре 2020 года власти Севастополя ввели режим повышенной готовности из-за сокращения запасов воды.

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