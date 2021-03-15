В Крыму построили два водовода для поставок в засуху

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе и Симферополе были построены два водовода, которые должны обеспечить поставки воды во время засухи. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

«У нас по воде есть хорошие новости: мы уже в ближайшее время еще один серьезный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе», — сказал Хуснуллин.

Он также напомнил, что из федерального бюджета были выделены средства на улучшение качества воды и капитальный ремонт системы водоснабжения на полуострове.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов на брифинге с министром экономического развития России Максимом Решетниковым заявил, что для строительства системы опреснения морской воды в Ялте необходимо 3 млрд руб.