Глава парламента Крыма назвал ответственных за водную блокаду полуострова

Водную блокаду Крыма организовали три местных политика, которые покинули полуостров после того, как он вошел в состав России. Об этом «РИА Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Речь идет о бывшем депутате Верховной рады Андрее Сенченко и лидерах Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России) Рефате Чубарове и Мустафе Джемилеве, уточнил он.

Помимо этого, Константинов считает, что за произошедшее ответственны бывший президент Украины Петр Порошенко, «с чьего согласия все было сделано», и действующий глава государства Владимир Зеленский, который продолжает «начатый курс варварского отношения к крымчанам».

Глава крымского парламента добавил, что ущерб от блокады исчисляется миллиардами, это в том числе экологические проблемы, связанные с бездействием Северо-Крымского канала.

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