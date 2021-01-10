Общество ,
10 янв, 18:29
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Как в Мадриде встретили самый сильный снегопад за 50 лет. Фотогалерея
На Мадрид обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад. Осадки продолжались почти 30 часов, высота сугробов превысила полметра, несколько человек погибли. Как в столице Испании встретили непогоду — в материале РБК
Фото: Bernat Armangue / AP
Фото: Бруно Тевенин / РИА Новости
Фото: Бруно Тевенин / РИА Новости
Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Бруно Тевенин / РИА Новости
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images
Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images