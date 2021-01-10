Как в Мадриде встретили самый сильный снегопад за 50 лет. Фотогалерея

На Мадрид обрушился сильнейший за последние 50 лет снегопад. Осадки продолжались почти 30 часов, высота сугробов превысила полметра, несколько человек погибли. Как в столице Испании встретили непогоду — в материале РБК