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Пандемия коронавируса ,  
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Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от COVID для Белоруссии

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Стоимость одной российской вакцины от коронавируса — $19. Такую цену озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Минского производственного кожевенного объединения в городе Гатово в Минской области, сообщается на сайте главы государства.

«Одна вакцина российская стоит $19. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину», — сказал глава государства. По словам белорусского президента, на лечение от COVID-19 страна уже потратила $1 млрд.

Лукашенко назвал российский препарат «неплохим» и заявил, что Белоруссия начнет его производить через неделю. По его словам, страна также уже договорилась с китайцами, и они прислали партию вакцин.

«И еще они нам присылают, это бесплатно. И согласны, что мы у них купим, но у них дороже», — заявил белорусский лидер.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Белоруссия стала первой страной, которая одобрила использование «Спутника V» на своей территории. Регистрацию там российская вакцина получила в декабре прошлого года. В начале февраля белорусский Минздрав одобрил использование препарата для граждан старше 60 лет.

22 февраля по итогам встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным российский лидер заявил о передаче Минску технологии разработки вакцины от COVID-19. Через четыре дня Белоруссия произвела первую партию «Спутника V». Запуск промышленного производства препарата планируется на 30–31 марта.

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За последние сутки в Белоруссии зарегистрировано 1046 случаев заражения коронавирусом, передает БелТА со ссылкой на сообщение Минздрава страны. Вылечились 862 человека. Всего за весь период пандемии число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 составило 312 474, количество выздоровевших — 303 030, число летальных исходов — 2175.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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