Лукашенко назвал стоимость российской вакцины от COVID для Белоруссии

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Стоимость одной российской вакцины от коронавируса — $19. Такую цену озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Минского производственного кожевенного объединения в городе Гатово в Минской области, сообщается на сайте главы государства.

«Одна вакцина российская стоит $19. Посчитайте, сколько надо. Договорился я с ними, что по их технологии мы у себя будем производить эту вакцину», — сказал глава государства. По словам белорусского президента, на лечение от COVID-19 страна уже потратила $1 млрд.

Лукашенко назвал российский препарат «неплохим» и заявил, что Белоруссия начнет его производить через неделю. По его словам, страна также уже договорилась с китайцами, и они прислали партию вакцин.

«И еще они нам присылают, это бесплатно. И согласны, что мы у них купим, но у них дороже», — заявил белорусский лидер.