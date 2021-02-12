Минздрав Белоруссии одобрил вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет
Белорусское Министерство здравоохранения одобрило российскую вакцину «Спутник V» для введения людям старше 60 лет, сообщается на сайте ведомства.
Заключение приняли специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и другими экспертами в области инфектологии, эпидемиологии и генетики. Они проанализировали регистрационное досье препарата.
Белоруссия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V», это произошло в конце декабря 2020 года. По словам и.о. министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича, в лабораториях Белоруссии до конца года должна была быть произведена первая партия «Спутник V». К промышленному производству российской вакцины страна планирует приступить в 2021 году.
В сентябре 2020 года Белоруссия запустила собственные испытания вакцины «Спутник V». Доставленный из России препарат тестировался на 100 добровольцах. Они показали 95-процентную эффективность вакцины.