Минздрав Белоруссии одобрил вакцину «Спутник V» для людей старше 60 лет

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Белорусское Министерство здравоохранения одобрило российскую вакцину «Спутник V» для введения людям старше 60 лет, сообщается на сайте ведомства.

Заключение приняли специалисты Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении и другими экспертами в области инфектологии, эпидемиологии и генетики. Они проанализировали регистрационное досье препарата.

Белоруссия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину «Спутник V», это произошло в конце декабря 2020 года. По словам и.о. министра здравоохранения страны Дмитрия Пиневича, в лабораториях Белоруссии до конца года должна была быть произведена первая партия «Спутник V». К промышленному производству российской вакцины страна планирует приступить в 2021 году.

В сентябре 2020 года Белоруссия запустила собственные испытания вакцины «Спутник V». Доставленный из России препарат тестировался на 100 добровольцах. Они показали 95-процентную эффективность вакцины.