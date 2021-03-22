Роуминг между Россией и Белоруссией предложили отменить с апреля

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Комиссия Парламентского собрания Белоруссии и России по информационной политике обратилась к вышестоящим органам этого объединения с предложением отменить роуминг между двумя странами со 2 апреля — Дня единения народов России и Белоруссии, сообщает «БелТА».

«В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов Союзного государства отмена роуминга — реальный инструмент углубления интеграционных процессов», — цитирует издание итоговое решение комиссии. Участники заседания обратились к Группе высокого уровня при Совете министров Союзного государства с предложением отменить роуминг между двумя странами со 2 апреля.

Ранее решением Группы был введен тестовый режим эксплуатации каналов связи для роуминга между двумя странами, который должен был закончиться 31 декабря 2020 года. Однако этот режим продлили еще на года. Как пояснила на заседании комиссии министра связи Белоруссии Наталья Гордеенко, продление срока связано с тем, что стороны в условиях пандемии не успели завершить «весь комплекс мероприятий, направленных на предотвращение телефонного мошенничества». Она уточнила, что цена за услуги сотовых операторов в Белоруссии и в России при нахождении абонента в роуминге уже максимально приблизились к домашнему тарифу.

С 1 ноября 2020 года роуминговые тарифы на входящие и исходящие вызовы, СМС и интернет на территории Союзного государства были уже снижены в несколько раз — ставка интерконнекта снизилась с 30 центов до 1,5 цента за минуту.

На сайте Парламентского собрания в сообщении об этом заседании конкретные сроки отмены роуминга между Россией и Белоруссией на названы. Там отмечено лишь, что резолюция Высшего государственного совета Союзного государства «Об отмене роуминга» была принята от 30 июня 2017 года и «в настоящее время в основном реализованы все этапы «дорожной карты» по реализации указанной резолюции.