Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта

Фото: minzdrav.gov.by

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» 30–31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, передает БелТА.

«26 февраля выпущена первая партия — 15 тыс. ампул, которые сейчас в Институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. С 30–31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану — 500 тыс. доз ежемесячно», — сказал Чередниченко.

На первом этапе Минздрав страны планирует обеспечить вакциной население Белоруссии. Затем вакцина может пойти на экспорт. «Это предусмотрено договором», — отметил замминистра.

О передаче Белоруссии технологии производства вакцины сообщил президент Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Тогда Лукашенко заявил, что производство российской вакцины в стране начнется в марте, а осенью Белоруссия планирует разработать собственную вакцину.