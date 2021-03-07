Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Феномен черного
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 05 мар, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 05 мар, 14:01
СК задержал подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье Общество, 22:38 В ОНК Москвы разъяснили причины исключения Марины Литвинович из комиссии Общество, 22:28 СМИ узнали о падении в ЦАР вертолета с российскими военными специалистами Общество, 21:52 «Манчестер Сити» проиграл в АПЛ впервые с ноября Спорт, 21:38 Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта Общество, 21:26 В Мюнхене осквернили могилу Бандеры Политика, 21:16 «Спартак» забил шесть мячей «Краснодару» в матче РПЛ Спорт, 21:01 ЦСКА в третий раз подряд обыграл «Спартак» в плей-офф Кубка Гагарина Спорт, 20:58 В квартире в Подмосковье обнаружили тела женщины и троих детей Общество, 20:54 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 марта Общество, 20:37 Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Роттердаме Спорт, 20:20 На северо-западе Москвы загорелся оборудованный под автосервис ангар Общество, 20:18 Роскомнадзор потребовал от Facebook разблокировать статью РБК Политика, 19:56 Глава ВОЗ похвалил инвестиции в российскую науку и «Спутник V» Политика, 19:44
Пандемия коронавируса ,  
0 

Белоруссия запустит производство вакцины «Спутник V» в конце марта

Фото: minzdrav.gov.by
Фото: minzdrav.gov.by

Белоруссия запустит промышленное производство вакцины «Спутник V» 30–31 марта, пробная партия проходит экспертизу в России. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Чередниченко в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, передает БелТА.

«26 февраля выпущена первая партия — 15 тыс. ампул, которые сейчас в Институте им. Гамалеи проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и так далее. С 30–31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану — 500 тыс. доз ежемесячно», — сказал Чередниченко.

На первом этапе Минздрав страны планирует обеспечить вакциной население Белоруссии. Затем вакцина может пойти на экспорт. «Это предусмотрено договором», — отметил замминистра.

Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:belmedpreparaty / Vk

О передаче Белоруссии технологии производства вакцины сообщил президент Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Тогда Лукашенко заявил, что производство российской вакцины в стране начнется в марте, а осенью Белоруссия планирует разработать собственную вакцину.

В конце февраля стало известно о производстве в Белоруссии первой партии вакцины «Спутник V». Первая партия является пробной (валидационной). Когда специалисты убедятся в том, что она эффективна, производство начнется в промышленных масштабах.

Белоруссия — первая зарубежная страна, зарегистрировавшая вакцину «Спутник V». Она же стала первой страной, которая принимала участие в испытаниях препарата. В начале февраля Россия передала Белоруссии образцы второй вакцины от COVID-19 — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье РБК Pro: как Airbus и Boeing соперничают за небо после пандемии Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg РБК Pro: когда неловкие заявления могут стоить руководителю работы

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Белоруссия Спутник V вакцина
Материалы по теме
Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»
Общество
Белоруссия запретит выезд из страны из-за COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter