Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»

В стране произвели пробную партию препарата, если ее качество будет подтверждено, то весной начнется промышленное производство. О передаче Минску технологии производства Владимир Путин объявил на переговорах в Сочи

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В Белоруссии произведена первая партия российской вакцины «Спутник V». Об этом, как передает БелТА, сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

Первая партия является пробной (валидационной). Когда специалисты убедятся в том, что она эффективна, производство начнется в промышленных масштабах. Производство ведется на площадках предприятия «Белмедпрепараты».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что Белоруссия произвела первую партию препарата. Минску были переданы технологии производства препарата, документация и необходимые биологические материалы. «После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины «Спутник V» будет произведена наработка промышленных серий препарата. Кроме того, РФПИ и партнерами ведется работа по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Республике Беларусь. Выпуск вакцины на площадках предприятия «Белмедпрепараты» позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против коронавируса», — говорится в сообщении фонда.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, чьи слова также приводятся в сообщении РФПИ, сообщил, что прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины.

Белоруссия была первой зарубежной страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V». Она же стала первой страной, которая принимала участие в испытаниях препарата. В начале февраля Россия передала Белоруссии образцы второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это «подарком и жестом нашей большой дружбы».