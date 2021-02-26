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Пандемия коронавируса ,  
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Белоруссия запустила собственное производство вакцины «Спутник V»

В стране произвели пробную партию препарата, если ее качество будет подтверждено, то весной начнется промышленное производство. О передаче Минску технологии производства Владимир Путин объявил на переговорах в Сочи
Фото: belmedpreparaty / Vk
Фото: belmedpreparaty / Vk

В Белоруссии произведена первая партия российской вакцины «Спутник V». Об этом, как передает БелТА, сообщил министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

Первая партия является пробной (валидационной). Когда специалисты убедятся в том, что она эффективна, производство начнется в промышленных масштабах. Производство ведется на площадках предприятия «Белмедпрепараты».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что Белоруссия произвела первую партию препарата. Минску были переданы технологии производства препарата, документация и необходимые биологические материалы. «После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины «Спутник V» будет произведена наработка промышленных серий препарата. Кроме того, РФПИ и партнерами ведется работа по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Республике Беларусь. Выпуск вакцины на площадках предприятия «Белмедпрепараты» позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против коронавируса», — говорится в сообщении фонда.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, чьи слова также приводятся в сообщении РФПИ, сообщил, что прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины.

Белоруссия была первой зарубежной страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V». Она же стала первой страной, которая принимала участие в испытаниях препарата. В начале февраля Россия передала Белоруссии образцы второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это «подарком и жестом нашей большой дружбы».

О передаче Белоруссии технологии производства вакцины сообщил президент Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Красной Поляне под Сочи. Лукашенко рассказал, что производство российской вакцины в стране начнется в марте, и добавил, что к осени Белоруссия планирует разработать собственную вакцину.

РФПИ ранее анонсировал планы по развертыванию производства вакцины за пределами России. В августе глава фонда Кирилл Дмитриев сообщил, что совместно с иностранными партнерами планируется производство более 500 млн доз в год в пяти странах. Одним из центров по производству вакцины может стать Индия. 

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Авторы
Георгий Тадтаев, Ирина Парфентьева
Белоруссия вакцина Спутник V
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