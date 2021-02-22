Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от COVID-19

Фото: sputnikvaccine.com

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заявил о передаче союзному государству технологии разработки вакцины от коронавиуса, передает корреспондент БелТА.

РБК вел трансляцию встречи.

По словам Лукашенко, производство российской вакцины в стране начнется в марте. При этом он добавил, что к осени Белоруссия планирует разработать собственную вакцину.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину», — сказал Лукашенко.