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Пандемия коронавируса ,  
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Россия передала Белоруссии технологию производства вакцины от COVID-19

Фото: sputnikvaccine.com
Фото: sputnikvaccine.com

На встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заявил о передаче союзному государству технологии разработки вакцины от коронавиуса, передает корреспондент БелТА.

РБК вел трансляцию встречи.

По словам Лукашенко, производство российской вакцины в стране начнется в марте. При этом он добавил, что к осени Белоруссия планирует разработать собственную вакцину.

«У вас уже три зарегистрированных вакцины, еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину», — сказал Лукашенко.

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Встреча лидеров двух стран проходит в Красной Поляне рядом с Сочи. Помимо производства и поставки вакцины в Белоруссию стороны намерены обсудить вопросы обороны и безопасности и интеграцию в рамках Союзного государства.

Белоруссия стала первым иностранным государством, где была зарегистрирована российская вакцины «Спутник V». Она же стала первой страной, которая принимала участие в испытаниях препарата. В начале февраля Россия передала Белоруссии образцы второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР.

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