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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав вдвое снизил предельную отпускную цену на «Спутник V»

Предельная отпускная цена за два компонента вакцины, которую Минздрав утвердил в декабре, составляла 1942 руб. Сейчас ведомство снизило ее до 866 руб.
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента (без учета налога на добавленную стоимость).

«Зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров (цитата по ТАСС).

Цена будет единой для всех производственных площадок, добавил министр. По его словам, стоимость препарата удалось снизить за счет отработки и оптимизации технологии промышленного производства и роста его объемов.

Минздрав утвердил предельную отпускную цену для вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В декабре отпускная цена двух компонентов препарата, которую утвердил Минздрав, составила 1942 руб.

Отпускная цена — фактическая цена, по которой предприятие реализует товар оптовому покупателю. Она включает себестоимость, налог на прибыль и НДС. Отпускная цена обычно ниже, чем оптовые и розничные цены, доступные конечным покупателям.

Вопрос о стоимости вакцин обсуждался на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина 20 февраля. «Необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования был прозрачным, а стоимость препарата — обоснованной. Главная цель — не получать сверхприбыль на таком крайне необходимом для здоровья лекарстве, а помочь людям, — заявил он тогда.

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Вакцина «Спутник V», созданная Научно-исследовательским центром им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована в августе 2020 года. В октябре в Федеральной антимонопольной службе заявили, что цена одной инъекции «Спутник V» не превысит 1 тыс. руб.

С 18 января в России началась массовая вакцинация от коронавируса. Ранее вакцина была доступна только для определенных категорий граждан. Вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что вакцинация для граждан бесплатна, проводится на добровольной основе. В Москве к прививочной кампании присоединились частные клиники. Как уточнила заммэра Анастасия Ракова, вакцину в них можно получить бесплатно, но придется оплатить услугу по введению инъекции.

Сейчас в стране зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавируса — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром им. Чумакова.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Минздрав вакцина Спутник V цена
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