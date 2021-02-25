Минздрав вдвое снизил предельную отпускную цену на «Спутник V»

Предельная отпускная цена за два компонента вакцины, которую Минздрав утвердил в декабре, составляла 1942 руб. Сейчас ведомство снизило ее до 866 руб.

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Минздрав перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Теперь она составляет 866 руб. 81 коп. за два компонента (без учета налога на добавленную стоимость).

«Зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров (цитата по ТАСС).

Цена будет единой для всех производственных площадок, добавил министр. По его словам, стоимость препарата удалось снизить за счет отработки и оптимизации технологии промышленного производства и роста его объемов.

В декабре отпускная цена двух компонентов препарата, которую утвердил Минздрав, составила 1942 руб.