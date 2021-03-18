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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский не увидел оснований ограничить применение вакцины AstraZeneca

Фото: Mykola Myakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mykola Myakshykov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский не считает необходимым вводить ограничения на препарат AstraZeneca на Украине. Об этом он лично сообщил на прошедшем брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который транслировался в YouTube украинского телеканала «Наш».

«На уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу», — сказал Зеленский.

Ранее Минздрав Украины назвал безопасной произведенную в Индии вакцину компании AstraZeneca. «Я не вижу никаких проблем, не о чем говорить», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, может ли вакцина угрожать жизни людей.

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Фото:Наташа Писаренко / AP

Массовая вакцинация украинцев стартовала 24 февраля 2021 года. Изначально планировалось, что процесс начнется 15 февраля, однако его пришлось отложить из-за задержек поставок препарата от Pfizer и BioNTech.

В конце января Зеленский заявлял, что вакцинация от коронавируса на Украине будет добровольной и бесплатной. При этом он поддержал «развитие рынка» и возможность украинцев, у которых есть средства, вакцинироваться самостоятельно.

На сегодняшний день более 20 стран заявили о частичном или полном отказе от применения вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом и англо-шведской компанией AstraZeneca, из-за информации о выявленных побочных эффектах препарата.

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Источник: JHU
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