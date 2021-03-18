Зеленский не увидел оснований ограничить применение вакцины AstraZeneca

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Президент Украины Владимир Зеленский не считает необходимым вводить ограничения на препарат AstraZeneca на Украине. Об этом он лично сообщил на прошедшем брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который транслировался в YouTube украинского телеканала «Наш».

«На уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca, я, честно говоря, не вижу», — сказал Зеленский.

Ранее Минздрав Украины назвал безопасной произведенную в Индии вакцину компании AstraZeneca. «Я не вижу никаких проблем, не о чем говорить», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос, может ли вакцина угрожать жизни людей.

Массовая вакцинация украинцев стартовала 24 февраля 2021 года. Изначально планировалось, что процесс начнется 15 февраля, однако его пришлось отложить из-за задержек поставок препарата от Pfizer и BioNTech.